«Волгарь» – «Уфа»: прогноз на матч Кубка России – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» в Астрахани состоится матч 4-го тура Кубка России между «Волгарeм» и «Уфой». Ожидается напряжeнное противостояние между командами, которые показывают разные результаты в последних играх.

«Волгарь»

«Волгарь» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 3 последних матчах Кубка России. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что свидетельствует о достаточно крепкой обороне. Средний показатель забитых голов за последние 5 игр составляет 1.40, а пропущенных – 0.80. Команда также не проигрывала в последних 3 матчах, но дважды сыграла вничью, что может говорить о некотором снижении атакующей активности.

Последние матчи:

«Уфа»

«Уфа» за последние 5 матчей забила 5 голов, но при этом пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. Команда проиграла 3 из 5 последних матчей, что показывает нестабильную форму. Средний показатель пропущенных голов у «Уфы» – 1.60 за игру, а забитых – 1.00. Несмотря на победу над «Родиной», общая форма команды оставляет желать лучшего, особенно в защите.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Волгарь» имеет небольшое преимущество над «Уфой». В последней встрече в марте 2023 года «Волгарь» победил 1:0, что может дать команде психологическое преимущество накануне игры.

Последние встречи:

Статистика

«Волгарь»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

«Уфа»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Волгарь» выглядит предпочтительнее в этом матче, благодаря своей стабильной обороне и лучшей форме. «Уфа» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что может сыграть на руку хозяевам поля. Ожидается, что «Волгарь» сможет взять верх в этом матче и продолжить своe успешное выступление в Кубке России.

Рекомендации для ставок:

Победа «Волгаря» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Волгаря» за коэффициент 2.10.