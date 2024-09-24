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    • «Волгарь» – «Уфа»: прогноз на матч Кубка России – 25 сентября 2024

    «Волгарь» – «Уфа»: прогноз на матч Кубка России – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» в Астрахани состоится матч 4-го тура Кубка России между «Волгарeм» и «Уфой». Ожидается напряжeнное противостояние между командами, которые показывают разные результаты в последних играх.

    «Волгарь»

    «Волгарь» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 3 последних матчах Кубка России. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что свидетельствует о достаточно крепкой обороне. Средний показатель забитых голов за последние 5 игр составляет 1.40, а пропущенных – 0.80. Команда также не проигрывала в последних 3 матчах, но дважды сыграла вничью, что может говорить о некотором снижении атакующей активности.

    Последние матчи:

    «Уфа»

    «Уфа» за последние 5 матчей забила 5 голов, но при этом пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. Команда проиграла 3 из 5 последних матчей, что показывает нестабильную форму. Средний показатель пропущенных голов у «Уфы» – 1.60 за игру, а забитых – 1.00. Несмотря на победу над «Родиной», общая форма команды оставляет желать лучшего, особенно в защите.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Волгарь» имеет небольшое преимущество над «Уфой». В последней встрече в марте 2023 года «Волгарь» победил 1:0, что может дать команде психологическое преимущество накануне игры.

    Последние встречи:

    Статистика

    «Волгарь»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    «Уфа»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Волгарь» выглядит предпочтительнее в этом матче, благодаря своей стабильной обороне и лучшей форме. «Уфа» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что может сыграть на руку хозяевам поля. Ожидается, что «Волгарь» сможет взять верх в этом матче и продолжить своe успешное выступление в Кубке России.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Волгаря» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Волгаря» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:26
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