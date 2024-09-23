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    • «Челябинск» – «Тюмень»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

    «Челябинск» – «Тюмень»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 4-го раунда Кубка России, в котором «Челябинск» примет «Тюмень». «Челябинск» идет на уверенной серии без поражений, тогда как «Тюмень» находится в кризисе, не выигрывая на протяжении нескольких игр.

    «Челябинск»

    «Челябинск» показывает отличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 17 играх подряд. Команда играет уверенно как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Челябинск» забил 10 голов и пропустил всего 3. Основной акцент делается на качественную игру в защите, что позволяет удерживать преимущество в важных матчах.

    Последние матчи:

    • «Челябинск» 3:0 «Калуга» (Вторая лига)
    • «Велес» 1:3 «Челябинск» (Вторая лига)
    • «Сибирь» 2:2 «Челябинск» (Вторая лига)
    • «Челябинск» 1:0 «Чертаново» (Кубок России)
    • «Челябинск» 1:0 «Авангард Курск» (Вторая лига)

    «Тюмень»

    «Тюмень» испытывает серьезные трудности в последних матчах. Команда проиграла 4 из 5 последних игр, пропуская 8 голов и забив лишь 2. Атака работает нестабильно, а оборона оставляет желать лучшего. Несмотря на это, «Тюмень» традиционно играет удачно против «Челябинска», выиграв 4 последних очных встречи.

    Последние матчи:

    • «Тюмень» 1:2 «Родина» (Первая лига)
    • «Тюмень» 0:1 «Сокол» (Первая лига)
    • «Балтика» 2:1 «Тюмень» (Первая лига)
    • «Сочи» 3:0 «Тюмень» (Первая лига)
    • «Тюмень» 0:0 «Арсенал Тула» (Первая лига)

    Личные встречи

    Исторически «Тюмень» доминирует в противостояниях с «Челябинском». В последних 5 матчах между командами «Тюмень» одержала 4 победы, включая крупные результаты, такие как 7:0 в мае 2023 года. Однако текущее состояние обеих команд говорит в пользу «Челябинска», который находится в лучшей форме.

    Последние встречи:

    • «Тюмень» 7:0 «Челябинск» (2023)
    • «Тюмень» 2:1 «Челябинск» (2023)
    • «Челябинск» 0:1 «Тюмень» (2022)
    • «Челябинск» 0:3 «Тюмень» (2022)
    • «Тюмень» 2:2 «Челябинск» (2022)

    Статистика

    Челябинск:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Тюмень:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 4 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Несмотря на историческое превосходство «Тюмени», форма команд в текущем сезоне указывает на явное преимущество «Челябинска». Хозяева находятся в хорошей игровой форме, тогда как гости испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке. «Челябинск» выглядит более уверенно и имеет все шансы на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челябинска» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Челябинска» за коэффициент 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 11:34
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