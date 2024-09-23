24 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 4-го раунда Кубка России, в котором «Челябинск» примет «Тюмень». «Челябинск» идет на уверенной серии без поражений, тогда как «Тюмень» находится в кризисе, не выигрывая на протяжении нескольких игр.
«Челябинск»
«Челябинск» показывает отличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 17 играх подряд. Команда играет уверенно как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Челябинск» забил 10 голов и пропустил всего 3. Основной акцент делается на качественную игру в защите, что позволяет удерживать преимущество в важных матчах.
Последние матчи:
- «Челябинск» 3:0 «Калуга» (Вторая лига)
- «Велес» 1:3 «Челябинск» (Вторая лига)
- «Сибирь» 2:2 «Челябинск» (Вторая лига)
- «Челябинск» 1:0 «Чертаново» (Кубок России)
- «Челябинск» 1:0 «Авангард Курск» (Вторая лига)
«Тюмень»
«Тюмень» испытывает серьезные трудности в последних матчах. Команда проиграла 4 из 5 последних игр, пропуская 8 голов и забив лишь 2. Атака работает нестабильно, а оборона оставляет желать лучшего. Несмотря на это, «Тюмень» традиционно играет удачно против «Челябинска», выиграв 4 последних очных встречи.
Последние матчи:
- «Тюмень» 1:2 «Родина» (Первая лига)
- «Тюмень» 0:1 «Сокол» (Первая лига)
- «Балтика» 2:1 «Тюмень» (Первая лига)
- «Сочи» 3:0 «Тюмень» (Первая лига)
- «Тюмень» 0:0 «Арсенал Тула» (Первая лига)
Личные встречи
Исторически «Тюмень» доминирует в противостояниях с «Челябинском». В последних 5 матчах между командами «Тюмень» одержала 4 победы, включая крупные результаты, такие как 7:0 в мае 2023 года. Однако текущее состояние обеих команд говорит в пользу «Челябинска», который находится в лучшей форме.
Последние встречи:
- «Тюмень» 7:0 «Челябинск» (2023)
- «Тюмень» 2:1 «Челябинск» (2023)
- «Челябинск» 0:1 «Тюмень» (2022)
- «Челябинск» 0:3 «Тюмень» (2022)
- «Тюмень» 2:2 «Челябинск» (2022)
Статистика
Челябинск:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
Тюмень:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 4 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Несмотря на историческое превосходство «Тюмени», форма команд в текущем сезоне указывает на явное преимущество «Челябинска». Хозяева находятся в хорошей игровой форме, тогда как гости испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке. «Челябинск» выглядит более уверенно и имеет все шансы на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Челябинска» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60
Рекомендация: Победа «Челябинска» за коэффициент 1.85.