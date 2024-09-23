24 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 4-го раунда Кубка России, в котором «Челябинск» примет «Тюмень». «Челябинск» идет на уверенной серии без поражений, тогда как «Тюмень» находится в кризисе, не выигрывая на протяжении нескольких игр.

«Челябинск» показывает отличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 17 играх подряд. Команда играет уверенно как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Челябинск» забил 10 голов и пропустил всего 3. Основной акцент делается на качественную игру в защите, что позволяет удерживать преимущество в важных матчах.

Последние матчи:

«Тюмень»

«Тюмень» испытывает серьезные трудности в последних матчах. Команда проиграла 4 из 5 последних игр, пропуская 8 голов и забив лишь 2. Атака работает нестабильно, а оборона оставляет желать лучшего. Несмотря на это, «Тюмень» традиционно играет удачно против «Челябинска», выиграв 4 последних очных встречи.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Тюмень» доминирует в противостояниях с «Челябинском». В последних 5 матчах между командами «Тюмень» одержала 4 победы, включая крупные результаты, такие как 7:0 в мае 2023 года. Однако текущее состояние обеих команд говорит в пользу «Челябинска», который находится в лучшей форме.

Последние встречи:

«Тюмень» 7:0 «Челябинск» (2023)

«Тюмень» 2:1 «Челябинск» (2023)

«Челябинск» 0:1 «Тюмень» (2022)

«Челябинск» 0:3 «Тюмень» (2022)

«Тюмень» 2:2 «Челябинск» (2022)

Статистика

Челябинск:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

Тюмень:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

4 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Несмотря на историческое превосходство «Тюмени», форма команд в текущем сезоне указывает на явное преимущество «Челябинска». Хозяева находятся в хорошей игровой форме, тогда как гости испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке. «Челябинск» выглядит более уверенно и имеет все шансы на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челябинска» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Челябинска» за коэффициент 1.85.