В матче 9 тура российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Пари НН»

Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице после 8 туров. У команды 2 победы, 1 ничья и 5 поражений. В активе у «Пари НН» 6 очков, разница забитых и пропущенных мячей составляет -9 (6:15)..Три последние встречи «Пари НН»:

«Локомотив»

«Локомотив» находится на 3-м месте в таблице с 18 очками. Команда одержала 6 побед и потерпела 2 поражения при разнице мячей +7 (19:12). Три последние встречи «Локомотива»:

Прогноз на матч «Пари НН» – «Локомотив»

Три последние очные встречи команд:

«Локомотив» является фаворитом встречи, учитывая его текущую форму и успешные результаты в последних очных матчах. Впрочем, подстрахуемся и поставим на победу «Локомотива» или ничью за 1.14.