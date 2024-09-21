В матче 9 тура российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Пари НН»
Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице после 8 туров. У команды 2 победы, 1 ничья и 5 поражений. В активе у «Пари НН» 6 очков, разница забитых и пропущенных мячей составляет -9 (6:15)..Три последние встречи «Пари НН»:
- 19.09.2024, «Пари НН» – «Ахмат» 1:2;
- 14.09.2024, «Факел» – «Пари НН» 0:0;
- 08.09.2024, «Пари НН» – «Динамо» 0:0.
«Локомотив»
«Локомотив» находится на 3-м месте в таблице с 18 очками. Команда одержала 6 побед и потерпела 2 поражения при разнице мячей +7 (19:12). Три последние встречи «Локомотива»:
- 19.09.2024, «Химки» – «Локомотив» 1:5;
- 14.09.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:4;
- 07.09.2024, «Торпедо-БелАЗ» – «Локомотив» 0:2.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Локомотив»
Три последние очные встречи команд:
- 24.04.2024, «Пари НН» – «Локомотив» 2:3;
- 30.09.2023, «Локомотив» – «Пари НН» 1:0;
- 01.04.2023, «Пари НН» – «Локомотив» 0:4.
«Локомотив» является фаворитом встречи, учитывая его текущую форму и успешные результаты в последних очных матчах. Впрочем, подстрахуемся и поставим на победу «Локомотива» или ничью за 1.14.