Илич высказался о возможной отставке

Главный тренер «Пари НН» Саши Илича после матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) сказал, что готов принять любое решение руководства нижегородского клуба.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, они играли отлично, это хорошая команда с большим количеством классных игроков. Мы старались изо всех сил, забили гол в первом тайме, но этого оказалось недостаточно в матче с таким сильным соперником.

Наш тренерский штаб отдается работе по максимуму. Ментально я в полном порядке. Но в то же время прекрасно понимаю, что семь очков – это совсем не то, что ожидалось на старте сезона. И как тренер я готов принять любое решение руководства», – сказал Илич.