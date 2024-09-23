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    Илич высказался о возможной отставке

    Главный тренер «Пари НН» Саши Илича после матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) сказал, что готов принять любое решение руководства нижегородского клуба.

    «Поздравляю «Локомотив» с победой, они играли отлично, это хорошая команда с большим количеством классных игроков. Мы старались изо всех сил, забили гол в первом тайме, но этого оказалось недостаточно в матче с таким сильным соперником.

    Наш тренерский штаб отдается работе по максимуму. Ментально я в полном порядке. Но в то же время прекрасно понимаю, что семь очков – это совсем не то, что ожидалось на старте сезона. И как тренер я готов принять любое решение руководства», – сказал Илич.

    • «Пари НН» продлил безвыигрышную серию до 8 матчей во всех турнирах.
    • У нижегородцев 7 очков и 12-я позиция в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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    23.09.2024 11:06
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    На старт... Абаскаль приехал.
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