Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Локомотив». Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Стаматов, Александров, Калинский, Эктов, Мухин, Тичич, Ожегович, Зе Турбо, Боселли.

Главный тренер: Саша Илич

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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