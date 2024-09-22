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    • РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Пари НН» (3:1), Батраков сделал дубль

    РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Пари НН» (3:1), Батраков сделал дубль

    В матче 9-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

    В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 20-й минуте отличился нападающий гостей Дмитрий Воробьев. На 26-й счет сравнял Хуан Мануэль Боселли.

    После перерыва дубль оформил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Он отличился на 65-й и 73-й минутах. На счету Батракова 12 результативных действий (7 голов и 5 передач) в 9 матчах РПЛ.

    «Локомотив» занимает 3-е место с 21 очком после 9 туров. Команда отстает на два очка от лидирующего «Зенита».

    «Пари НН» продлил безвыигрышную серию до 8 матчей во всех турнирах. У нижегородцев 7 очков и 12-я позиция в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Воробьев, 20; 1:1 – Боселли, 26; 1:2 – Батраков, 65; 1:3 – Батраков, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 20:55
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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1727027866
    ...деповских с нормальной плановой победой и умной игрой!...
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    PAREVG.
    1727027938
    Всех красно - зеленых с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Снова понравился Батраков. а Севикян, а так и не понял зачем его купили, и выпустили на второй тайм...
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    vladik12
    1727027967
    Такими темпами за Батраковым припрутся уже зимой. И нет, не с болот. А условный "Лилль", "Болонья". Что вполне неплохо для Алексея, дл старта большой европейской карьеры.
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    zra78
    1727028299
    Всех красно-зелёных с победой! Ну что за парень наш Лёха Батраков!!!!!
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    Красногорск_Фан
    1727031613
    С победой! Батраков по пути в Синит ( Но рад появлению таких игроков в нашем чемпионате. Пора Локомотиву учиться лидеров обыгрывать... иначе будем всегда лишь в пятерке. Были же лучшие времена. Ньямси и Монтес конечно фактурные. Рядом с ними Сулейманов мелкий как котенок
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    Боров мясной
    1727037910
    Лихо раскочегарился, по интервью вроде и зазвездиться не должен. Удачи парню!
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    Oldtrafford83
    1727066126
    Локо с победой, а пацан надеюсь будет и дальше развиваться и надеюсь развитие продолжится в будущем не на берега Невы))
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