РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Пари НН» (3:1), Батраков сделал дубль

В матче 9-го тура РПЛ «Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 20-й минуте отличился нападающий гостей Дмитрий Воробьев. На 26-й счет сравнял Хуан Мануэль Боселли.

После перерыва дубль оформил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Он отличился на 65-й и 73-й минутах. На счету Батракова 12 результативных действий (7 голов и 5 передач) в 9 матчах РПЛ.

«Локомотив» занимает 3-е место с 21 очком после 9 туров. Команда отстает на два очка от лидирующего «Зенита».

«Пари НН» продлил безвыигрышную серию до 8 матчей во всех турнирах. У нижегородцев 7 очков и 12-я позиция в РПЛ.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Воробьев, 20; 1:1 – Боселли, 26; 1:2 – Батраков, 65; 1:3 – Батраков, 73.

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