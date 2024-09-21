В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Факел». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака набрала 20 очков и лидирует в РПЛ. «Зенит» добыл 6 побед и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 19:1.
Последние результаты «Зенита»:
- 17.09.24 «Зенит» – «Рубин» – 2:0 Кубок России;
- 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
- 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3 РПЛ.
«Факел»
«Факел» набрал 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 3:14.
Предыдущие результаты «Факела»:
- 18.09.24 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Кубок России;
- 14.09.24 «Факел» – «Пари НН» – 0:0 РПЛ;
- 01.09.24 «Ростов» – «Факел» – 4:1 РПЛ.
Очные встречи
- 30.07.24 «Зенит» – «Факел» – 3:0 КУбок России;
- 06.05.24 «Факел» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
- 13.08.23 «Зенит» – «Факел» – 2:0 РПЛ;
- 03.06.23 «Зенит» – «Факел» – 1:0 РПЛ;
- 16.11.22 «Факел» – «Зенит» – 0:2 Кубок России.
Прогноз на матч «Зенит» – «Факел»
«Зенит» однозначно сильнее. Тяжело представить, что может помешать команде Семака выиграть с разницей в 2-3 мяча. Более того, у питерцев было на день больше отдыха после Кубка. Прогноз – Ф1 (-2) с коэффициентом 1.75.