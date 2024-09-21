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    «Зенит» – «Факел»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Факел». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака набрала 20 очков и лидирует в РПЛ. «Зенит» добыл 6 побед и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 19:1.

    Последние результаты «Зенита»:

    • 17.09.24 «Зенит» – «Рубин» – 2:0 Кубок России;
    • 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
    • 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3 РПЛ.

    «Факел»

    «Факел» набрал 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 3:14.

    Предыдущие результаты «Факела»:

    Очные встречи

    • 30.07.24 «Зенит» – «Факел» – 3:0 КУбок России;
    • 06.05.24 «Факел» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
    • 13.08.23 «Зенит» – «Факел» – 2:0 РПЛ;
    • 03.06.23 «Зенит» – «Факел» – 1:0 РПЛ;
    • 16.11.22 «Факел» – «Зенит» – 0:2 Кубок России.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Факел»

    «Зенит» однозначно сильнее. Тяжело представить, что может помешать команде Семака выиграть с разницей в 2-3 мяча. Более того, у питерцев было на день больше отдыха после Кубка. Прогноз – Ф1 (-2) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:42
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