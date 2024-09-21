Ерохин поблагодарил Вендела после победы над «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Ерохин вышел на замену во 2-м тайме и забил с передачи Вендела.

– Давайте чуть подробнее поговорим про ваш гол. Что происходило в том моменте? Понятно, Вендел принял не самое очевидное решение…

– Да, он молодец, что покатил. Мне оставалось только попасть по мячу и по воротам. Мне показалось, что они ещe могли бы катать мяч поперeк ворот, но выбрали отдать пас мне. За эту ювелирную передачу огромное спасибо, рад, что смог отличиться.