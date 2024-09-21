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    Ерохин поблагодарил Вендела после победы над «Факелом»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    • Ерохин вышел на замену во 2-м тайме и забил с передачи Вендела.

    – Давайте чуть подробнее поговорим про ваш гол. Что происходило в том моменте? Понятно, Вендел принял не самое очевидное решение…

    – Да, он молодец, что покатил. Мне оставалось только попасть по мячу и по воротам. Мне показалось, что они ещe могли бы катать мяч поперeк ворот, но выбрали отдать пас мне. За эту ювелирную передачу огромное спасибо, рад, что смог отличиться.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    21.09.2024 21:17
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