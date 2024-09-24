Орлов назвал недостаток в игре Соболева

Комментатор Геннадий Орлов после матча 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1) сказал, что нападающий «Зенита» Александр Соболев пока играет за петербуржцев так же, как за «Спартак».
– Геннадий Сергеевич, есть ощущение, что Александра Соболева в частности под такого соперника, как воронежский «Факел», и приобретали.
– Ну да, об этом Сергей Богданович Семак и говорил – для того, чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению.
Ему надо еще адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнеров, но он еще не готов.
Соболев пока третий центральный нападающий. Первый – Лусиано, второй – Кассьерра, третий – Соболев. Но он нужен. Будет в Кубке играть. И мне кажется, он заставил Кассьерру больше бегать, чем раньше.
- Соболев в прошедшем матче вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 68-й минуте.
- 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.