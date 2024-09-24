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    Орлов назвал недостаток в игре Соболева

    Комментатор Геннадий Орлов после матча 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1) сказал, что нападающий «Зенита» Александр Соболев пока играет за петербуржцев так же, как за «Спартак».

    – Геннадий Сергеевич, есть ощущение, что Александра Соболева в частности под такого соперника, как воронежский «Факел», и приобретали.

    – Ну да, об этом Сергей Богданович Семак и говорил – для того, чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению.

    Ему надо еще адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнеров, но он еще не готов.

    Соболев пока третий центральный нападающий. Первый – Лусиано, второй – Кассьерра, третий – Соболев. Но он нужен. Будет в Кубке играть. И мне кажется, он заставил Кассьерру больше бегать, чем раньше.

    • Соболев в прошедшем матче вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 68-й минуте.
    • 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    24.09.2024 12:45
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    Комментарии (4)
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    vvv123
    1727175014
    Пока он играет, как дельфин!
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    DOCTOR PENALTY
    1727175082
    В аренду поедет в КС. ***
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    Красногвардейчик
    1727176132
    У Гены много пар обуви...и он флюгер, если ситуация поменяется, будет петь по другому и сразу переобуется
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    raritet
    1727180084
    Да и до его приезда в Питер было понятно, что это лишняя деталь . А вот нахрена эту самую деталь купили за большие деньги. ?
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