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    Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Факел»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака играть в три форварда в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

    «Меня очень удивило желание Семака снова сыграть в три форварда. Непонятно, что он этим хочет сказать. В принципе можно играть и в три, и в четыре нападающих. Но если это разноплановые футболисты с разными игровыми качествами: центральный, фланговый, блуждающий форварды. Вот у мадридского «Реала», к примеру, впереди Мбаппе, Винисиус и Родриго. Но ни одному тренеру не придет в голову выставить трех Левандовских в старте.

    У «Зенита» троица в атаке все одноплановые игроки – центральные нападающие. И мало того, что одноплановые, они еще и несыгранные. И ведь есть другие варианты. Можно играть в два центра, ставя Кассьерру и Лусиано. Можно добавлять Глушенкова или Ерохина в качестве ложной девятки. По мне тот же Ерохин лучше Соболева. Интересно, какой состав в атаке будет в следующий раз, но в игре с «Факелом» получилось плохо.

    В первом тайме ни одного момента у «Зенита» не было, ни одного удара в створ. Когда это было видано в игре с аутсайдером? И ведь «Факел» ничего сверхъестественного не демонстрировал. Поставили автобус – и правильно сделали. Даже гол с пенальти забили. В обороне ложились костьми. Правда, в атаке, кроме момента у Калинина ничего толком не было. Но от такой команды другого ждать невозможно. А вот то, что зенитовцы так играли…

    Три нападающих отрезаны, Педро закрыли, Караваева не видно, да еще Вендел почему-то стал ближе к защитникам отходить, где уже и так Барриос был. Сами центральные нападающие ничего создать не могут. Лусиано и Кассьерра не инсайды и не фланговые форварды, поэтому тоже хуже играют, когда оказываются на непривычной позиции.

    Пошло дело, когда замены начал делать. Добавил Клаудиньо, Мантуана, потом Ерохина и Гушенкова. И первого из нападающих убрал, кстати, Соболева. Это говорит о том, что не вписывается в игру. Технико-тактический действий кот наплакал, процент брака высокий – что был на поле, что не было.

    Конечно, должны были выигрывать, преимущество всe равно сумасшедшее имели после того, как перестроились. Но матч получился тяжелый, пришлось отыгрываться. В этом виноват только сам Семак, который создал подобными экспериментами такую ситуацию», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    22.09.2024 17:12
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    Комментарии (8)
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    Ловкий Бубен
    1727015475
    Согласен полностью , Соболев выпал , был на сухом пайке. Напы вообще в первом тайме были отрезаны, можно было оставить Лусиано или Кассьеру впереди или одного Кассьеру, а вместо Соболева сразу выпустить Монтуана. При такой насыщенной обороне, если не можете доставить мяч через центр и подойти близко к воротам нужно его протаскивать или к углу штрафной: оттуда уже можно наносить удары или по флангам и отдавать во второй темп для ударов из-за штрафной или с линии штрафной. Зенит полностью пренебрегает ударами из-за штрафной, стараются затащить к вратарской, а это с насыщенной обороной тяжело и не нужно, уж лучше навешивать чтобы высокорослые напы сбрасывали назад под удар
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    волчарик
    1727015595
    Можно соглашаться , можно спорить .Но это интереснее чем читать скандалы.
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    Номэд
    1727015788
    Семак - ФИЗРУК.
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    Конопляных дел мастер
    1727016264
    Надеюсь это был последний раз в 3 форварда.
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