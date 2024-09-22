Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Факел»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака играть в три форварда в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

«Меня очень удивило желание Семака снова сыграть в три форварда. Непонятно, что он этим хочет сказать. В принципе можно играть и в три, и в четыре нападающих. Но если это разноплановые футболисты с разными игровыми качествами: центральный, фланговый, блуждающий форварды. Вот у мадридского «Реала», к примеру, впереди Мбаппе, Винисиус и Родриго. Но ни одному тренеру не придет в голову выставить трех Левандовских в старте.

У «Зенита» троица в атаке все одноплановые игроки – центральные нападающие. И мало того, что одноплановые, они еще и несыгранные. И ведь есть другие варианты. Можно играть в два центра, ставя Кассьерру и Лусиано. Можно добавлять Глушенкова или Ерохина в качестве ложной девятки. По мне тот же Ерохин лучше Соболева. Интересно, какой состав в атаке будет в следующий раз, но в игре с «Факелом» получилось плохо.

В первом тайме ни одного момента у «Зенита» не было, ни одного удара в створ. Когда это было видано в игре с аутсайдером? И ведь «Факел» ничего сверхъестественного не демонстрировал. Поставили автобус – и правильно сделали. Даже гол с пенальти забили. В обороне ложились костьми. Правда, в атаке, кроме момента у Калинина ничего толком не было. Но от такой команды другого ждать невозможно. А вот то, что зенитовцы так играли…

Три нападающих отрезаны, Педро закрыли, Караваева не видно, да еще Вендел почему-то стал ближе к защитникам отходить, где уже и так Барриос был. Сами центральные нападающие ничего создать не могут. Лусиано и Кассьерра не инсайды и не фланговые форварды, поэтому тоже хуже играют, когда оказываются на непривычной позиции.

Пошло дело, когда замены начал делать. Добавил Клаудиньо, Мантуана, потом Ерохина и Гушенкова. И первого из нападающих убрал, кстати, Соболева. Это говорит о том, что не вписывается в игру. Технико-тактический действий кот наплакал, процент брака высокий – что был на поле, что не было.

Конечно, должны были выигрывать, преимущество всe равно сумасшедшее имели после того, как перестроились. Но матч получился тяжелый, пришлось отыгрываться. В этом виноват только сам Семак, который создал подобными экспериментами такую ситуацию», – написал Бубнов.