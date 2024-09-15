«Динамо» Минск – «Днепр» Могилев: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором встретятся «Динамо» Минск и «Днепр» Могилев.

Этот матч обещает быть напряженным, так как обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, и каждая будет стремиться к победе.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск продолжает впечатлять своей игрой в текущем сезоне. После 16 туров команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Клуб под руководством тренера показывает стабильные результаты, побеждая в 6 последних матчах. В обороне «Динамо» также выглядит убедительно, пропуская всего 4 гола в последних 5 играх.

Лучший бомбардир команды – Реймонд Адеола, который забил 5 голов в 24 матчах. Команда стабильно забивает и не пропускает уже в 3 матчах подряд, что подчеркивает их превосходство на домашнем стадионе.

Последние матчи «Динамо» Минск:

«Динамо» Минск 2:0 «Гомель» (2024)

«Андерлехт» 1:0 «Динамо» Минск (2024)

«Динамо» Минск 0:1 «Андерлехт» (2024)

«Линкольн» 2:1 «Динамо» Минск (2024)

«Динамо» Минск 2:0 «Линкольн» (2024)

«Днепр» Могилев

«Днепр» Могилев проводит крайне неудачный сезон, занимая 15-е место с 9 очками. Команда не может выиграть в 17 последних матчах и демонстрирует нестабильные результаты. В обороне у «Днепра» также много проблем, ведь команда пропустила 12 голов за последние 5 матчей.

Несмотря на это, атакующая линия команды во главе с Юрием Клочковым, забившим 7 голов в 15 матчах, продолжает работать на результат – «Днепр» забивает в 6 последних играх.

Последние матчи «Днепр» Могилев:

«Арсенал» Дзержинск 2:6 «Днепр» Могилев (2024)

«Днепр» Могилев 1:1 БАТЭ (2024)

«Неман» 3:1 «Днепр» Могилев (2024)

«Днепр» Могилев 2:3 «Слуцк» (2024)

«Арсенал» Дзержинск 3:1 «Днепр» Могилев (2024)

Личные встречи

В личных встречах доминирует «Динамо» Минск, который выиграл 4 последних матча против «Днепра» Могилев. При этом «Днепр» продолжает испытывать сложности в обороне, пропуская много голов.

«Днепр» Могилев 0:2 «Динамо» Минск (2024)

«Днепр» Могилев 0:1 «Динамо» Минск (2024)

«Динамо» Минск 4:0 «Днепр» Могилев (2022)

Статистика

«Динамо» Минск

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Днепр» Могилев

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Динамо» Минск имеет все шансы продолжить свою успешную серию и победить ослабленный «Днепр» Могилев, который никак не может выйти из кризиса. Учитывая мощную атаку и стабильную оборону хозяев, «Днепр» вряд ли сможет оказать серьeзное сопротивление.

Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.30.