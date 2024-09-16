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  • «Динамо» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Динамо» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 19:20
Динамо Мн
16.09.2024, понедельник, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
55
Никита Краснов
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
20
Сачивко
66
Политевич
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
4-1-3-2
16
Садовский
22
Лукашов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
26
Юркевич
21
Вершинин
37
77
17
69
Капов
8
Виговский
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
10
Жердев
7
Адеола
7
Адеола
10
Жердев
69
Капов
55
Краснов
55
Краснов
69
Капов
8
Виговский
20
Бордуков
20
Бордуков
8
Виговский
37
17
Александрович
17
Александрович
37
77
11
11
77
Остались в запасе
Динамо Мн
Днепр
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо Мн - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Днепра», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Днепр»

«Динамо» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Динамо Мн
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