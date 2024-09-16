Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
20
Сачивко
66
Политевич
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
4-1-3-2
16
Садовский
22
Лукашов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
26
Юркевич
21
Вершинин
37
77
17
69
Капов
8
Виговский
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
10
Жердев
7
Адеола
7
Адеола
10
Жердев
69
Капов
55
Краснов
55
Краснов
69
Капов
8
Виговский
20
Бордуков
20
Бордуков
8
Виговский
37
17
Александрович
17
Александрович
37
77
11
11
77
Остались в запасе
Динамо Мн
Днепр
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо Мн - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Днепра», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»