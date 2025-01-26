Магкеев тремя словами описал Гончаренко

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев оценил главного тренера Виктора Гончаренко.
– Успели прочувствовать Гончаренко как человека? Какие три слова его максимально емко характеризуют?
– Прежде всего, про Гончаренко можно сказать, что он хороший психолог, все время общается с командой. Психолог, требовательность, одержимость своей работой. Вот это я в нем вижу.
– Какая у него система штрафов?
– Очень интересная. Если понимаешь, что набедокурил, что-то выполнил не так, ты сам определяешь сумму, которую должен занести в кассу. Если не соответствует, тебе говорят, что нужно немножко подумать. В первый раз такую систему встречаю.
- Гончаренко возглавил «Пари НН» осенью, сменив Сашу Илича.
- Белорус имеет опыт Лиги чемпионов.
- «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.