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Магкеев тремя словами описал Гончаренко

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев оценил главного тренера Виктора Гончаренко.

– Успели прочувствовать Гончаренко как человека? Какие три слова его максимально емко характеризуют?

– Прежде всего, про Гончаренко можно сказать, что он хороший психолог, все время общается с командой. Психолог, требовательность, одержимость своей работой. Вот это я в нем вижу.

– Какая у него система штрафов?

– Очень интересная. Если понимаешь, что набедокурил, что-то выполнил не так, ты сам определяешь сумму, которую должен занести в кассу. Если не соответствует, тебе говорят, что нужно немножко подумать. В первый раз такую систему встречаю.

  • Гончаренко возглавил «Пари НН» осенью, сменив Сашу Илича.
  • Белорус имеет опыт Лиги чемпионов.
  • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

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Источник: «РБ Спорт»

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