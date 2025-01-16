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    • Гончаренко прокомментировал приглашение в «Пари НН» Маврина из Медиалиги

    Гончаренко прокомментировал приглашение в «Пари НН» Маврина из Медиалиги

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о приглашении в команду Василия Маврина из «Амкала».

    «Хотели бы пригласить игрока «Амкала» Василия Маврина на сбор к нам. Следили за ним, хотели бы посмотреть на него в деле. Ждем в расположении команды с 28 января на втором сборе.

    Нам же важны футболисты. Нам нужен результат. Пусть берет бутсы, все остальное предоставим.

    Цель же в том, чтобы он нам подошел, а не для того, чтобы просто потренироваться. Будем решать, очень важно, чтобы он проявил себя с лучшей стороны. Возможно, дадим какие-то матчи сыграть. Все серьезно», – сказал Гончаренко.

    • 35-летний Маврин – чемпион МФЛ и победитель Кубка МФЛ, выступает на позиции центрального полузащитника.
    • В прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в Кубке МФЛ, также дважды отличился голами в Фонбет Кубке России.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: твич Германа Попкова

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    16.01.2025 20:00
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1737051044
    Вот демагог Гончаренко!... А потом сбежит в свою Беларуссию "картошку копать". *
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