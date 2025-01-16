Гончаренко прокомментировал приглашение в «Пари НН» Маврина из Медиалиги

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о приглашении в команду Василия Маврина из «Амкала».

«Хотели бы пригласить игрока «Амкала» Василия Маврина на сбор к нам. Следили за ним, хотели бы посмотреть на него в деле. Ждем в расположении команды с 28 января на втором сборе.

Нам же важны футболисты. Нам нужен результат. Пусть берет бутсы, все остальное предоставим.

Цель же в том, чтобы он нам подошел, а не для того, чтобы просто потренироваться. Будем решать, очень важно, чтобы он проявил себя с лучшей стороны. Возможно, дадим какие-то матчи сыграть. Все серьезно», – сказал Гончаренко.