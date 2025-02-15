В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич высказался о предстоящем товарищеском матче против России.

«Основания для проведения встречи в Минске разные. В первую очередь, мы хотим встречать у нас друзей, порадовать наших болельщиков, привезти большой футбол. Кроме того, хотели предоставить и сборной России возможность выехать за пределы страны. Конечно, настраиваемся на реванш.

Планируем испечь каравай побольше для встречи российских футболистов, постараемся весь его скормить, чтобы у них не осталось сил на матч (смеется). Если серьезно, то это футбольный матч, все зависит от работы тренеров, игры футболистов. Хотим взять реванш и подарить болельщикам настоящий праздник», – сказал Василевич.