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  • В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем

В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич высказался о предстоящем товарищеском матче против России.

«Основания для проведения встречи в Минске разные. В первую очередь, мы хотим встречать у нас друзей, порадовать наших болельщиков, привезти большой футбол. Кроме того, хотели предоставить и сборной России возможность выехать за пределы страны. Конечно, настраиваемся на реванш.

Планируем испечь каравай побольше для встречи российских футболистов, постараемся весь его скормить, чтобы у них не осталось сил на матч (смеется). Если серьезно, то это футбольный матч, все зависит от работы тренеров, игры футболистов. Хотим взять реванш и подарить болельщикам настоящий праздник», – сказал Василевич.

  • Игра состоится летом.
  • В 2024 году Россия разгромила Беларусь.
  • Россияне отстранены от официальных матчей с 2022 года.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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15.02.2025 10:08
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Комментарии (1)
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темирхан
1739607512
да кому нужен этот матч? и самое главное для чего? матчи сборной сейчас в принципе вообще не нужны! для чего все эти матчи? для того чтобы съездить и походить по полю?
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