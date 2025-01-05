Сигневич – об игре против Рамоса: «Бегаешь рядом и чувствуешь, что ты – говно»

Форвард сборной Беларуси Николай Сигневич на ютуб-канале «Футбол жолы» поделился впечатлениями от игры против испанца Серхио Рамоса.

– Назови лучших защитников, против которых играл.

– Если оценивать по силовым качествам – то Вирджил ван Дейк. Поставил бы вместе его и Рамоса. Но Серхио – игрок немножко другого плана, тяжело против него играть.

Ты рядом с ним бегаешь и чувствуешь, что ты – говно. Реально ощущаешь, что ты – какое-то ничтожество. От него настолько прет этой уверенностью и наглостью. Чувствовал такое только от Рамоса и Икера Касильяса. Икера болельщики боготворили. А Рамос... Кажется, он даже дышит так, чтобы тебя унизить.