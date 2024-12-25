Белорусский вратарь отказал «Спартаку»

Федор Лапоухов мог перейти из минского «Динамо» в московский «Спартак».
Клуб РПЛ делал предложение белорусскому вратарю, но получил отказ.
Спартаковцы были готовы платить ему 1 миллион рублей в месяц с перспективой ежегодного повышения зарплаты, а также бонусы за достижения.
Лапоухов не захотел в команду из Москвы, поскольку опасался отсутствия игрового времени.
- Рыночная стоимость голкипера – 1 миллион евро.
- В его активе 6 матчей за сборную Белоруссии.
- Лапоухову 21 год, в прошедшем сезоне он пропустил 20 голов в 36 играх.