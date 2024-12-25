Белорусский вратарь отказал «Спартаку»

Федор Лапоухов мог перейти из минского «Динамо» в московский «Спартак».

Клуб РПЛ делал предложение белорусскому вратарю, но получил отказ.

Спартаковцы были готовы платить ему 1 миллион рублей в месяц с перспективой ежегодного повышения зарплаты, а также бонусы за достижения.

Лапоухов не захотел в команду из Москвы, поскольку опасался отсутствия игрового времени.