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    • Овчинников – о скандальном поведении Гончаренко: «Просто снесло башню»

    Овчинников – о скандальном поведении Гончаренко: «Просто снесло башню»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поведение главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

    • После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».
    • Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.
    • Следующий соперник «Пари НН»«Спартак».

    «Любой гнев на судей – это не по делу. Есть судейский комитет, пусть там разбираются. Высказывать своe мнение во время матча или после – бездарное дело. Нет ни у кого в это время правильного анализа, что произошло.

    Думаю, Гончаренко просто снесло башню при таком счeте. Его пригласили в команду, чтобы вытащить из кризисной ситуации, а не вгонять еe туда. Сейчас получит на какое-то количество матчей дисквалификацию, отдохнeт», – сказал Овчинников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2024 17:05
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    Комментарии (7)
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    1733062165
    Пойдёт на рекорд,если второй сезон подряд опустит команду в "Лучшую лигу мира"!
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    gurov.
    1733070991
    ЧТО ЭТОТ ********** ДЕЛАЕТ В РОССИИ.
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    vadikrew
    1733078944
    Да он имел ввиду встряску в судейском корпусе, а не личную расправу
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    Бриг
    1733080122
    Да кто ж не знает этого Ганчаренка? Нормально усё.
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