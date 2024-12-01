Овчинников – о скандальном поведении Гончаренко: «Просто снесло башню»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поведение главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Любой гнев на судей – это не по делу. Есть судейский комитет, пусть там разбираются. Высказывать своe мнение во время матча или после – бездарное дело. Нет ни у кого в это время правильного анализа, что произошло.

Думаю, Гончаренко просто снесло башню при таком счeте. Его пригласили в команду, чтобы вытащить из кризисной ситуации, а не вгонять еe туда. Сейчас получит на какое-то количество матчей дисквалификацию, отдохнeт», – сказал Овчинников.

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