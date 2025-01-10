Гончаренко объяснил свою скандальную угрозу в адрес судьи Бобровского

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал свое скандальное поведение после матча с «Ростовом».

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье Яну Бобровскому, что ему «недолго осталось».

Гончаренко дисквалифицировали на 2 матча (1 – условно).

Сезон возобновится 28 февраля.

– Что произошло в подтрибунке? И что вы имели в виду под этой фразой?

– Я имел только в виду, что, если ты столько ошибаешься, ты жди, как тренер, которого могут уволить, футболисты, что ты перестанешь судить, если ты столько совершаешь ошибок, всe!

– А это восприняли как угрозу?

– Да. И это серьeзно размышляли. Это грозило мне четырьмя матчами дисквалификации, если бы это было доказано. И я отдаю себе должное, что мата никакого не было. Никто его не слышал.