«Нафтан» – «Динамо Брест»: прогноз на матч 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Атлант» пройдет матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Динамо» Брест. Команды имеют разный уровень формы на текущий момент, что делает это противостояние особенно интересным для ставок. Давайте разберем форму команд и сделаем прогноз на матч.

«Нафтан»

«Нафтан» переживает сложные времена, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице после 18 туров с 16 очками. Команда не может выиграть уже 4 матча подряд, что отражается на их игре. Последнее поражение от «Минска» со счетом 0:2 подчеркивает проблемы в атаке. Основная надежда команды – Роман Папарига, который забил 7 голов в 16 матчах. Однако даже его усилий пока недостаточно для стабилизации игры «Нафтана».

Последние 5 матчей «Нафтана»:

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест, напротив, демонстрирует отличную форму. Команда занимает 4-е место с 35 очками после 20 туров. В 5 последних матчах «Динамо» Брест стабильно забивает и не проигрывает, что делает их явными фаворитами этой встречи. Михаил Гордейчук, забивший 11 мячей в 21 матче, является ключевым игроком в атаке.

Последние 5 матчей «Динамо» Брест:

«Динамо» Брест 3:0 «Славия» Мозырь

«Минск» 2:3 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 3:0 «Шахтер» Солигорск

«Сморгонь» 0:2 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 3:2 «Ислочь»

Личные встречи

История личных встреч не в пользу «Нафтана». «Динамо» Брест не проигрывает в 8 последних матчах против этого соперника, при этом забивая стабильно в каждом матче. В последней встрече команд в апреле 2024 года команды сыграли вничью 2:2, но в более ранних матчах «Динамо» Брест регулярно побеждало.

Последние встречи:

«Динамо» Брест 2:2 «Нафтан» (2024)

«Динамо» Брест 8:0 «Нафтан» (товарищеский матч, 2024)

«Нафтан» 0:3 «Динамо» Брест (2023)

Статистика

«Нафтан»: 0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах.

«Динамо» Брест»: 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах.

«Нафтан» забил 3 и пропустил 10 голов в последних 5 матчах.

«Динамо» Брест забил 13 и пропустил 5 голов в последних 5 матчах.

Прогноз на матч

Форма и статистика обеих команд явно указывают на явное преимущество «Динамо» Брест. Команда не только уверенно играет в атаке, но и достаточно стабильно защищается. В то время как «Нафтан» испытывает серьезные проблемы как в защите, так и в атаке, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Брест – коэффициент 1.60

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Динамо» Брест за коэффициент 1.60.