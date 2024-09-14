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    «Нафтан» – «Динамо Брест»: прогноз на матч 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Атлант» пройдет матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Динамо» Брест. Команды имеют разный уровень формы на текущий момент, что делает это противостояние особенно интересным для ставок. Давайте разберем форму команд и сделаем прогноз на матч.

    «Нафтан»

    «Нафтан» переживает сложные времена, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице после 18 туров с 16 очками. Команда не может выиграть уже 4 матча подряд, что отражается на их игре. Последнее поражение от «Минска» со счетом 0:2 подчеркивает проблемы в атаке. Основная надежда команды – Роман Папарига, который забил 7 голов в 16 матчах. Однако даже его усилий пока недостаточно для стабилизации игры «Нафтана».

    Последние 5 матчей «Нафтана»:

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест, напротив, демонстрирует отличную форму. Команда занимает 4-е место с 35 очками после 20 туров. В 5 последних матчах «Динамо» Брест стабильно забивает и не проигрывает, что делает их явными фаворитами этой встречи. Михаил Гордейчук, забивший 11 мячей в 21 матче, является ключевым игроком в атаке.

    Последние 5 матчей «Динамо» Брест:

    Личные встречи

    История личных встреч не в пользу «Нафтана». «Динамо» Брест не проигрывает в 8 последних матчах против этого соперника, при этом забивая стабильно в каждом матче. В последней встрече команд в апреле 2024 года команды сыграли вничью 2:2, но в более ранних матчах «Динамо» Брест регулярно побеждало.

    Последние встречи:

    • «Динамо» Брест 2:2 «Нафтан» (2024)
    • «Динамо» Брест 8:0 «Нафтан» (товарищеский матч, 2024)
    • «Нафтан» 0:3 «Динамо» Брест (2023)

    Статистика

    • «Нафтан»: 0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах.
    • «Динамо» Брест»: 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах.
    • «Нафтан» забил 3 и пропустил 10 голов в последних 5 матчах.
    • «Динамо» Брест забил 13 и пропустил 5 голов в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    Форма и статистика обеих команд явно указывают на явное преимущество «Динамо» Брест. Команда не только уверенно играет в атаке, но и достаточно стабильно защищается. В то время как «Нафтан» испытывает серьезные проблемы как в защите, так и в атаке, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидаем уверенную победу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Брест – коэффициент 1.60
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Динамо» Брест за коэффициент 1.60.

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    «Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:03
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