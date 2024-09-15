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  • «Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 14:50
Нафтан
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
3 : 6
Завершен
Динамо-Брест
5' M. Zhitnev (pen.) 24' M. Zhitnev (pen.) 68' А. Сучков
50' М. Гордейчук 53' А. Свирепа 62' М. Гордейчук 69' М. Гордейчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
23
Кингу
3
Кучинский
88
Драбатович
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
99
10
Папарига
4-2-2-1-1
16
Козакевич
59
Колпачук
33
Рахманов
87
23
Лях
7
Свирепа
4
Оладойе
62
Гордейчук
24
Вакулич
24
Корцов
11
Барковский
88
Драбатович
6
6
88
Драбатович
79
Бадоев
9
9
79
Бадоев
17
Сучков
23
23
17
Сучков
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
7
Свирепа
15
Кисляк
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Нафтан
Динамо-Брест
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Нафтан - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо-Брест», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Динамо-Брест»

«Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Нафтан
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