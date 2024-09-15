15.09.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
3 : 6
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-1-1-2-2
13
Харитонович
23
Кингу
3
Кучинский
88
Драбатович
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
99
10
Папарига
4-2-2-1-1
16
Козакевич
59
Колпачук
33
Рахманов
87
23
Лях
7
Свирепа
4
Оладойе
62
Гордейчук
24
Вакулич
24
Корцов
11
Барковский
88
Драбатович
6
6
88
Драбатович
79
Бадоев
9
9
79
Бадоев
17
Сучков
23
23
17
Сучков
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
7
Свирепа
15
Кисляк
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Нафтан
Динамо-Брест
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Нафтан - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо-Брест», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»