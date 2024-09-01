В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Игра пройдет в Оренбурге, начало – в 15:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Давида Деограсии набрала 5 очков и занимает 12-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.
Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:
- 24.08.24 «Факел» – «Оренбург» – 1:0;
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2;
- 10.08.24 «Оренбург» – «Акрон» – 2:2.
«Динамо»
«Динамо» набрало 12 очков и занимает 4-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 4 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:4.
Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:
- 25.08.24 «Динамо» – «Краснодар» – 0:1;
- 17.08.24 «Динамо» – «Крылья Советов» – 1:0;
- 10.08.24 «Зенит» – «Динамо» – 1:0.
Очные встречи
- 24.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 1:2 РПЛ;
- 17.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 2:4 Кубок России;
- 12.11.23 «Динамо» – «Оренбург» – 2:0 РПЛ;
- 03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» – 3:0 РПЛ;
- 27.11.22 «Динамо» – «Оренбург» – 1:0 Кубок России.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо»
«Динамо» после 3 побед на старте забуксовало, забив 1 гол и потерпев 2 поражения в 3 последних играх. Но неудачи можно списать на уровень соперников. В Оренбурге гости должны брать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.