В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Игра пройдет в Оренбурге, начало – в 15:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Давида Деограсии набрала 5 очков и занимает 12-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.

Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

«Динамо»

«Динамо» набрало 12 очков и занимает 4-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 4 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:4.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

Очные встречи

24.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 1:2 РПЛ;

17.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 2:4 Кубок России;

12.11.23 «Динамо» – «Оренбург» – 2:0 РПЛ;

03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» – 3:0 РПЛ;

27.11.22 «Динамо» – «Оренбург» – 1:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо»

«Динамо» после 3 побед на старте забуксовало, забив 1 гол и потерпев 2 поражения в 3 последних играх. Но неудачи можно списать на уровень соперников. В Оренбурге гости должны брать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.