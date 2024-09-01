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    • «Оренбург» – «Динамо» Москва: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 01 сентября

    «Оренбург» – «Динамо» Москва: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 01 сентября

    В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Игра пройдет в Оренбурге, начало – в 15:00 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Давида Деограсии набрала 5 очков и занимает 12-е место. «Оренбург» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 7:11.

    Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

    «Динамо»

    «Динамо» набрало 12 очков и занимает 4-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 4 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:4.

    Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

    Очные встречи

    • 24.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 1:2 РПЛ;
    • 17.04.24 «Оренбург» – «Динамо» – 2:4 Кубок России;
    • 12.11.23 «Динамо» – «Оренбург» – 2:0 РПЛ;
    • 03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» – 3:0 РПЛ;
    • 27.11.22 «Динамо» – «Оренбург» – 1:0 Кубок России.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо»

    «Динамо» после 3 побед на старте забуксовало, забив 1 гол и потерпев 2 поражения в 3 последних играх. Но неудачи можно списать на уровень соперников. В Оренбурге гости должны брать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.15.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:36
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