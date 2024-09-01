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    • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 95-й минуте (2:2)

    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 95-й минуте (2:2)

    «Динамо» в 7-м туре РПЛ не победило на выезде «Оренбург». Москвичи уступали в счете, вышли вперед, но на 90+5 минуте пропустили от Матиаса Переса.

    Гол у «Динамо» забил новичок Эль-Мехди Маухуб – это был его дебют в РПЛ.

    «Динамо» поднялось на пятое место. «Оренбург» идет 11-м.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Оренбург – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сахархизан, 20; 1:1 – Перес, 65 (в свои ворота); 1:2 – Маухуб, 72 (с пенальти); 2:2 – Перес, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 17:03
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    Комментарии (64)
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    raritet
    1725200421
    Оренбургские платки оказались не платки, а шустрые электровеники. Обогнать у них это просто , а вот как один на один с вратарем - это они еще не проходили. Хотя нужно признать и динамики далеко не ушли. Там , где должно быть как минимум 5:5, 2:2 наскребли. Но с другой стороны 5 пенальти в одни ворота оренбургские мужики не поняли бы.
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    ВетеR
    1725200429
    Удачи динамо далее
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    sochi-2013
    1725200821
    О, как!
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    neim
    1725201497
    Уроды, вместо того, чтобы забить третий гол в чужие ворота, пропустили второй в сои. Ну вот как это называется ? Тренер, верни Лепского с Майсторовичем в стартовый состав. С ними было гораздо лучше в обороне, чем с "именитыми" и неприкасаемыми иностранцами. Ну не ужели это только я вижу ?
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    ...уефан
    1725202161
    ...как только Личка получает обильную порцию хвалебных отзывов в СМИ, можно точно, ждать отрицательных результатов... А Оренбург - упертая команда, да ещё и у себя на поле...
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    Александр.Т.
    1725202811
    Не пора бы Тюкавина в аренду?
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    DOCTOR PENALTY
    1725202852
    Лошары! )))
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    balam
    1725203434
    упустило победу.... а наиграли на победу?нет,не наиграли
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    subbotaspartak
    1725213248
    Вот так постепенно доживём до весны... "Кузенька"
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    ОК, Зенит!
    1725216107
    А Тюкавин на поле выходил?
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