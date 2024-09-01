РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 95-й минуте (2:2)

«Динамо» в 7-м туре РПЛ не победило на выезде «Оренбург». Москвичи уступали в счете, вышли вперед, но на 90+5 минуте пропустили от Матиаса Переса.
Гол у «Динамо» забил новичок Эль-Мехди Маухуб – это был его дебют в РПЛ.
«Динамо» поднялось на пятое место. «Оренбург» идет 11-м.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Оренбург – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сахархизан, 20; 1:1 – Перес, 65 (в свои ворота); 1:2 – Маухуб, 72 (с пенальти); 2:2 – Перес, 90+5.
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