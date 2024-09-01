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    • Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Оренбургом»

    Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Оренбургом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Оренбургом» в 7-м туре РПЛ. Московская команда упустила победу на 95-й минуте.

    «Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки. Мы забыли базовые вещи, которые должен делать каждый игрок. Мы можем говорить о тактике, стандартах и других вещах, но когда ты не хочешь бегать, бороться, выходить один на один, ты не победишь. Соперник тоже умеет играть в футбол.

    Повезло, что в первом тайме «Оренбург» не забил больше голов. Да, во втором тайме начали двигаться побольше, но, с другой стороны, гол с пенальти – это большая удача. Честно скажу, когда сделали счет 2:1, не хватало мастерства забить третий гол, тогда мы должны были закрыть игру. В последние 10 минут старались завладеть мячом и не давать «Оренбургу» убегать в быстрые контратаки, потому что они в этом очень сильны.

    Когда счет стал 2:2, мог забить и «Оренбург», и мы. Начался любительский футбол.

    У нас 10–11 игроков уезжают в национальные команды, остается 8–9 футболистов. Будем тренироваться вместе со второй командой. Будет 14 дней, никуда не надо спешить, нужно дать им немного отдохнуть. Будем работать с физиотерапевтами, так как есть маленькие травмы, например, у Лаксальта под конец что‑то случилось с голеностопом», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2024 18:23
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    Комментарии (10)
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    Desma
    1725205494
    Личка докритикуется, что дадут пинка под зад.
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    Спартачище
    1725209208
    Ну чета поплыл Марцел. Да, идеальный момент для пижамо упущен в прошлом сезоне
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    subbotaspartak
    1725212922
    Это самокритика?
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    vvv123
    1725232502
    Оркам привет, хорошо держались и боролись до конца! Но есть вопрос к судейству: не часто ли судьи вытаскивают морковские команды за счет липовых пенальти?
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    alex1951
    1725285941
    Я пока ,здесь, единственный из динамиков ,кого сие касается поболее..... Да,мы конкуренты. Косяки бывают. Вам же такой результат только в радость. Но,еще не вечер. После черной полосы идет белая.....
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