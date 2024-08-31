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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Рубин»: 31 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Рубин»: 31 августа

31 августа 2024, 18:41
9

Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Рубин». Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Чумич, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (9)
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oyabun
1725119991
Почему Зобнин? В предыдущей игре он показал, что в очень плохой форме.
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R_a_i_n
1725120071
Короче без опорной зоны играем.
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Spartak_forv@
1725120410
Станкович включил в заявку на матч Николсона.Видимо,Жозе совсем плох
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timon2401
1725120721
за ожидаемую победу \_/!!!
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Админ ресурс
1725120939
Олег в составе, хлуся на лавке. Ну слава богу
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