Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Рубин». Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Чумич, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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