Червиченко уничижительно высказался о победе «Спартака» над «Рубином»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

Единственный гол с пенальти забил Эсекьель Барко.

С 62-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

«Спартак» превосходил «Рубин» только более долгой вознeй с мячом. Не могу сказать, что интереснее играли. После удаления «Рубин» почувствовал уверенность и начал прижимать к воротам.

По пенальти. Если мяч попал в руку, всe зависит от трактовок. Я смотрю много чемпионатов, в Англии подобные пенальти даже смотреть бы не стали. Но Сергей Карасeв разглядел, хотя явный пенальти в ворота «Спартака» не увидел до этого», – сказал Червиченко.