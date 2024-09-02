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    • Червиченко уничижительно высказался о победе «Спартака» над «Рубином»

    Червиченко уничижительно высказался о победе «Спартака» над «Рубином»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

    • Единственный гол с пенальти забил Эсекьель Барко.
    • С 62-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

    «Спартак» превосходил «Рубин» только более долгой вознeй с мячом. Не могу сказать, что интереснее играли. После удаления «Рубин» почувствовал уверенность и начал прижимать к воротам.

    По пенальти. Если мяч попал в руку, всe зависит от трактовок. Я смотрю много чемпионатов, в Англии подобные пенальти даже смотреть бы не стали. Но Сергей Карасeв разглядел, хотя явный пенальти в ворота «Спартака» не увидел до этого», – сказал Червиченко.

    • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо Мх» (15 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 08:25
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dimazavr
    1725261021
    Как же ты надоел, обиженка, вышвырнутый из Спартака за воровство и тупость! Извините, но надоел!
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    FCSpartakM
    1725262571
    Червиченко даже матчи не смотрит, зачем его вообще мнение нужно. Рубин начал прижимать к воротам, кого ? Себя?
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    k611
    1725263707
    Вообще его не спрашивайте. У него одна и та же мелодия. Никакой объективности, главное обосрать.
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    Конопляных дел мастер
    1725266487
    Левая судейская тухлая победа! Впрочем у них все такие победы!
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    Скай
    1725267194
    червь иди на Х.й, мразота. Судейка должна была еще в первом тайме рубиновских костоломов на карточки посадить, как минимум, а то и удалять. Пенальти чистейший, тут даже обсуждать не Х.й. У тебя жаба, Всё не сдохнет по ходу, ха ха
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    SPACE TRUCKIN
    1725269749
    эк хватил опять! статистика матча по владению мячом 80% на 20% в пользу Спартака....кто кого прижал и когда - непонятно...если нужно г.вно в вентилятор по игре КБ - это сразу к червю...
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    Январь 59
    1725271612
    Вытащил Карасёв Спартак , вытащил. И не надо говорить что мосвобад топят .
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    slavа0508
    1725271963
    Кусок говна . у него очко свербит при любом успехе команды ...
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    [email protected]
    1725281618
    Уничижительно это как?
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    vvv123
    1725281666
    Карася купили свини!
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