Радимов – о победе «Спартака» над «Рубином»: «При Абаскале не выиграли бы»

Владислав Радимов оценил результат матча 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

Москвичи дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 74-й минуте с пенальти.

С 62-й минуты хозяева играли вдесятером.

– Вообще в чемпионском сезоне всегда удача необходима. Вы «Спартак» вспомните, сколько они в чемпионский сезон забивали голов на флажке, Глушаков бил, еще кто-то.

Такие матчи необходимы. Ты набираешь три очка, они добавляют уверенность в твою команду. А тут еще и вдесятером. Ну, я думаю, что это нужно.

И я думаю, что все это Станкович, который уверенность, конечно, придал. Услышал мнение, с которым соглашусь – при Абаскале бы «Спартак» этот матч у «Рубина» бы не выиграл.

В лучшем случае ушли бы в оборону. А здесь бежали вперед и забили.

– А вам не кажется, что проблемой «Спартака» может стать то, что он становится слишком зависимым от Барко?

– Да, и мы об этом говорили, что одна-две покупки высокого класса «Спартаку» необходимы, чтобы бороться за золото.