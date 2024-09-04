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    • Радимов – о победе «Спартака» над «Рубином»: «При Абаскале не выиграли бы»

    Радимов – о победе «Спартака» над «Рубином»: «При Абаскале не выиграли бы»

    Владислав Радимов оценил результат матча 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

    • Москвичи дома победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 74-й минуте с пенальти.
    • С 62-й минуты хозяева играли вдесятером.

    – Вообще в чемпионском сезоне всегда удача необходима. Вы «Спартак» вспомните, сколько они в чемпионский сезон забивали голов на флажке, Глушаков бил, еще кто-то.

    Такие матчи необходимы. Ты набираешь три очка, они добавляют уверенность в твою команду. А тут еще и вдесятером. Ну, я думаю, что это нужно.

    И я думаю, что все это Станкович, который уверенность, конечно, придал. Услышал мнение, с которым соглашусь – при Абаскале бы «Спартак» этот матч у «Рубина» бы не выиграл.

    В лучшем случае ушли бы в оборону. А здесь бежали вперед и забили.

    – А вам не кажется, что проблемой «Спартака» может стать то, что он становится слишком зависимым от Барко?

    – Да, и мы об этом говорили, что одна-две покупки высокого класса «Спартаку» необходимы, чтобы бороться за золото.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2024 17:17
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    Комментарии (8)
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    slavа0508
    1725460594
    То что нужно парочку тройку игроков высокого класса это точно ... с одним Барко до золота не дотянуться ...
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    САДЫЧОК
    1725461701
    Помню за подлость Риксен в челюсть заехал Радимову.
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    Спартачище
    1725470590
    Даже бышие игруны болотных комментируют Спартак Зендид никому не интересен, даже питерским
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    andr45
    1725470745
    Лишь бы Абаскаля обгадить) Дурик, Спартак, чуть-чуть не обыграл Локомотив, играя в меньшинстве больше тайма) Тем не менее сравнял счет, но не смог забивать второй(
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