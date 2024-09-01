Кабутов из «Рубина» заявил о предвзятости Карасева в пользу «Спартака»

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о судействе после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
- В поле судил москвич Сергей Карасев.
- «Спартак» забил с пенальти.
- Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.
«По мне, пенальти в наши ворота не было, мяч попал в руку от ноги. Не знаю, почему судья принял такое решение.
Со стороны, наверное, виднее, но нам показалось, что в судействе была небольшая предвзятость, непонятные фолы, и судья свистел в одну сторону. Но со стороны виднее», – сказал Кабутов.
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