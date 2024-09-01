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    • Кабутов из «Рубина» заявил о предвзятости Карасева в пользу «Спартака»

    Кабутов из «Рубина» заявил о предвзятости Карасева в пользу «Спартака»

    Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о судействе после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    «По мне, пенальти в наши ворота не было, мяч попал в руку от ноги. Не знаю, почему судья принял такое решение.

    Со стороны, наверное, виднее, но нам показалось, что в судействе была небольшая предвзятость, непонятные фолы, и судья свистел в одну сторону. Но со стороны виднее», – сказал Кабутов.

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    Источник: «МК-Спорт»

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    01.09.2024 10:43
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    Комментарии (35)
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    VVM1964
    1725182611
    Это мнение игрока Рубина - а какое оно могло быть ?... А давайте для сравнения мнение игрока Спартака ...
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    Янвapь 69
    1725182771
    Судя по заполошному, истеричному визгу от корыта и подгоранию тарасоффских пуканов, Кабутов прав !
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    R_a_i_n
    1725185023
    О предвзятости он конечно гонит. Единственный вопрос по пенке. Насколько помню рука рикошетом от своей части тела к пендалю не приводит.
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    Спартачище
    1725185364
    На что казань рассчитывала? 20% владения, 25 фолов, отбивались из последних сил, костоломили по жесткому. Не на кого жаловаться кроме самих себя
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    andr45
    1725186771
    Для казанских костоломов) Или пацанов ИЗ ПРОТОКОЛА МАТЧА Спартак М Рубин Удары в створ ......................7..................1 Фолы.......................................8................28 Владения мячом, %.............59................41
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    Скай
    1725199086
    Кабутов не вальтуй. Игруль Рубина, пол команды удалить надо было. Вы Карася благодарить должны. Карась вам да вюнючим по тихому помогал.
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    sochi-2013
    1725201378
    Каждая шушара расшушуривае о ......... Кто его мнение спрашивал? На поле надо свою компетентность доказывать!
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    Янвapь 69
    1725204056
    Хряки всем своим шелудивым шалманом продолжают судорожно оправдываться. Ну-ну ...
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    mahan
    1725257076
    28 фолов против 8 ? Если бы судья судил честно, то у вас должны были удалить 3-4 игрока как минимум. Очень грязную игру продемонстрировал Рубин. Это не футбол.
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    alefreddy
    1725287261
    кто бы говорил вы не играли а только срубали всех а судья терпел не удалял и потом еще помог в удалении в другую сторону
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