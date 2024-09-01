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Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

1 сентября 2024, 01:15
13

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

  • Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.
  • С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Лютейшее рубилово, в стиле «пленных не брать». Такие тоже надо уметь не выигрывать, а именно выгрызать. Футбол – он не только про творчество и тонкость с мячом, но и про стойкость в борьбе, и про то, как не убирать ноги, когда будут трещать кости, и про антиэстетичные победы.

А в том, что удаление у «Спартака» может пойти на пользу самому «Спартаку», я оказался прав. Казань ослабила бульдожью хватку, стала больше думать о победе. В частности, у Барко появилось пространство, которого вообще не было до того.

При этом что создал «Рубин» в большинстве? Один полумомент со «второго этажа». Казанцы (за исключением первых минут – начали они хорошо) вообще не думали о победе и перестроиться после удаления у соперника поэтому не смогли. Но решили, что теперь не проиграют.

И проиграли. Психология игры – хоть в учебники заноси», – написал Рабинер.

  • У «Спартака» 6 матчей РПЛ подряд без поражений.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (13)
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GermanVo
1725152928
Если выражаться петушиным языком, так оно и есть. Но победа, конечно, с душком. Поставь карась пеналь в наши ворота, неизвестно, как бы всё закончилось. В любом случае, победа есть победа. Дальше надо играть лучше.
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andr45
1725172513
Рахимов всегда был грязным защитником. И команды его такие же - не дать играть сопернику, лупить по ногам, лицу и корпусу, запугать) НИ ОДНОГО ФУТБОЛИСТА в «Рубине» нет) Только костоломы и головорезы. Каков тренер - такова и команда)
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SLADE2019
1725174851
Об одном хотелось бы написать - не надо, в конце концов столько внимания уделять вопросу об игре в меньшинстве, в футболе. Футбол не хоккей. История знает массу случаев, когда играя вдесятером команда доминировала на поле. Все помнят матч, когда Спартак еле ноги унес из Грозного, когда Ахмат вообще вдевятером играл. Поэтому не надо делать что то героическое из того, когда вдесятером команда удерживает победу или ничью. Уже героического в этом точно ничего нет.
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vvv123
1725177428
Да ладно тебе сопли распускать. Обычная "победа" свиней за счет судейства. Все давно к этому привыкли!
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Nitup
1725179927
Совершенно дикое судейство в нашем путинско-газпромовском футбольном и насквозь голубом публичном доме!! Это как же надо ненавидеть Спартак руководству РПЛ, чтобы сознательно и специально устраивать такие побоища на поле, причём не в первый раз, и не только Рубину!!!??? Это же не футбол, это безнаказанное хамство!! Любой неангажированный Грязьпромом арбитр оставил бы Рубин вдевятером уже к 30 минуте...
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DVOK68
1725181852
Яклич прав.
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