Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

Единственный мяч с пенальти забил Эсекьель Барко.

С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Лютейшее рубилово, в стиле «пленных не брать». Такие тоже надо уметь не выигрывать, а именно выгрызать. Футбол – он не только про творчество и тонкость с мячом, но и про стойкость в борьбе, и про то, как не убирать ноги, когда будут трещать кости, и про антиэстетичные победы.

А в том, что удаление у «Спартака» может пойти на пользу самому «Спартаку», я оказался прав. Казань ослабила бульдожью хватку, стала больше думать о победе. В частности, у Барко появилось пространство, которого вообще не было до того.

При этом что создал «Рубин» в большинстве? Один полумомент со «второго этажа». Казанцы (за исключением первых минут – начали они хорошо) вообще не думали о победе и перестроиться после удаления у соперника поэтому не смогли. Но решили, что теперь не проиграют.

И проиграли. Психология игры – хоть в учебники заноси», – написал Рабинер.

У «Спартака» 6 матчей РПЛ подряд без поражений.

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