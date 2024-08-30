«Зенит» отдал защитника в аренду «Уралу»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев будет выступать в «Урале» на правах аренды до конца сезона-2024/25. 18-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург и присоединился к команде.
В текущем сезоне Второй лиги Бардачев провел 12 матчей за «Зенит-2».
- 21 января 2024 года он дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.
- В официальных матчах за первую команду петербуржцев он не выступал, но попадал в заявку на игры.
- Бардачев находился в «Газпром»-академии с 15 лет, а начинал заниматься футболом в Академии футбола Краснодарского края.
Источник: официальный сайт «Урала»