«Зенит» отдал защитника в аренду «Уралу»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев будет выступать в «Урале» на правах аренды до конца сезона-2024/25. 18-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург и присоединился к команде.

В текущем сезоне Второй лиги Бардачев провел 12 матчей за «Зенит-2».