Роналду рассказал, что ему нравится в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Саудовской Аравии.

«Честно говоря, у меня не было проблем с адаптацией. Можно говорить о религии, о погоде, но идеальных стран нет. Поэтому адаптация прошла легко, и я очень счастлив здесь.

В Саудовской Аравии есть прекрасные вещи. Красное море – мой второй дом, если не первый, это потрясающе, настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал.

Но не только это место. Есть, например, Аль-Ула – духовное место, где ты ощущаешь энергетику, и я все это прочувствовал.

В горах у них есть даже снег. Люди удивляются: «Снег в Саудовской Аравии?» Да, у них есть снег. У них есть все. Это прекрасная страна, мне там нравится, как и моей семье», – сказал 39-летний португалец.