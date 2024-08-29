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  • Роналду: «Я – самый популярный человек в мире, и дело не только в моем красивом лице»

Роналду: «Я – самый популярный человек в мире, и дело не только в моем красивом лице»

29 августа 2024, 12:30
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей популярности и об отношении к критике.

«Критиковать намного легче, чем ценить то, что есть. Мы знаем, как работает пресса. Если ты говоришь что-то хорошее, это не продается. Вы должны говорить о плохом, и это нормально.

А когда речь идет о Криштиану, материал выходит на первой полосе. Это естественно, ведь у меня наибольшее число подписчиков в мире. И это не только из-за моего красивого лица, но и всего остального.

Из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Люди следят потому, что им во мне что-то нравится. А критикуют все на свете, это для меня не проблема», – заявил 39-летний португалец.

  • Роналду в «Аль-Насре» с начала 2023 года.
  • Он забил 899 голов за профессиональную карьеру.
  • Форвард 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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zanchenkow
1724926556
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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DOCTOR PENALTY
1724951360
Роналду - это бренд, который работает круглосуточно. ***
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361isa@mail.ru
1725355198
Достоин уважения.
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