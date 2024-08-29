Роналду: «Я – самый популярный человек в мире, и дело не только в моем красивом лице»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей популярности и об отношении к критике.

«Критиковать намного легче, чем ценить то, что есть. Мы знаем, как работает пресса. Если ты говоришь что-то хорошее, это не продается. Вы должны говорить о плохом, и это нормально.

А когда речь идет о Криштиану, материал выходит на первой полосе. Это естественно, ведь у меня наибольшее число подписчиков в мире. И это не только из-за моего красивого лица, но и всего остального.

Из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Люди следят потому, что им во мне что-то нравится. А критикуют все на свете, это для меня не проблема», – заявил 39-летний португалец.