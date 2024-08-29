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Роналду озвучил бомбардирскую цель на остаток карьеры

29 августа 2024, 11:52

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собирается достичь отметки в 1000 забитых мячей.

«Не хочу казаться дерзким, но я забил 60 голов за сезон. Люди говорят, что я не отличился на Евро-2024, но я забил 130 голов на уровне сборных. Я лучший бомбардир в истории сборных. И я подниму эту планку еще выше.

Скоро я дойду до 900 голов, а после этого – до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год – ну или нет, не знаю.

Для меня это вершина футбола – бросить себе вызов и добраться до 1000. Но будет одно отличие: все мои голы подкреплены видео, так что у меня есть подтверждение. Есть видео всех голов.

Говорю ли я про Ди Стефано, Пеле и Эйсебио? Я уважаю каждого из них. Но все мои голы сняты. Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок. Не проблема. И я докажу все людям», – сказал 39-летний португалец.

  • Роналду в «Аль-Насре» с начала 2023 года.
  • Он забил 899 голов за профессиональную карьеру.
  • Форвард 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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