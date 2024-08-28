Мостовой: «Я в шоке, что журналисты не позвонили мне после поражения «Спартака», хотя деньги на телефоне есть»

Александр Мостовой проанализировал результат матча между «Спартаком» и «Динамо Мх» (0:1).

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Махачкалинцы победили в Москве со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартаку» не надо придавать особого значения поражению от «Динамо» Махачкала. Я буду постоянно говорить о новом формате Кубка России. Никто из команд не играет основными составами.

Вчера был первый раз, когда после поражения «Спартака» мне никто не позвонил. Я сидел, смотрел на телефон и не понимал, почему никто не звонит. Деньги на телефоне есть, работает хорошо. «Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то. Это говорит о новом формате Кубка России. Проиграли и проиграли – какая разница?

«Спартак» в любом случае выйдет в плей-офф Кубка России.Хочу отметить всю команду «Динамо» Махачкала. Если Махачкала будет так сражаться, вгрызаться и бороться за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то… Понятно, что была доля везения, ведь махачкалинцы последние 20 минут встречи не выходили из своей штрафной.

Что касается игры вратаря Давида Волка, он часть команды. Где летел мяч – он отбивал», – сказал Мостовой.