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    • ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в Москве проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)

    ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в Москве проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)

    В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил «Динамо» Мх со счетом 0:1.

    Единственный гол махачкалинцы забили на 14-й минуте – Гамид Агаларов реализовал пенальти.

    В группе A у «Динамо» Мх и «Спартака» стало по 6 очков после трех матчей.

    Московский клуб прервал серии из 6 подряд игр без пропущенных мячей и 7 подряд встреч без поражений.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Махачкала) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Агаларов, 14 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2024 21:31
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    Комментарии (225)
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    CSKA57
    1724788670
    Нет, все-таки Спартак - народная команда! Ни одну игру другого клуба не обсуждают так массово!
    Ответить
    Cleaner
    1724789884
    Станкович, с почином! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1724792232
    Пора тренера менять)
    Ответить
    vvv123
    1724800266
    Как же так, рылы же в шампиньоны собрались!
    Ответить
    evgevg13
    1724812308
    Фанаты Спартака ну совсем недавно после проигрыша обсирали Зенит. Теперь фанаты Зенита с не меньшим удовольствием обсирают Спартак. И с не меньшим удовольствием друг друга. Было бы смешно, если бы не было так печально. Люди- куда вы катитесь?
    Ответить
    TOMSON
    1724821997
    Ну про значимость группового этапа и так всем понятно. Но вот то, что Спартак пропустил так рано и после не смог даже 1 закатить. Это тревожит
    Ответить
    R_a_i_n
    1724822811
    Весь немытый бомонд на нашей ветке собрался))) На своей всего 18 комментов. Ну что-же, велкам как говорится.
    Ответить
    mahan
    1724827524
    Лучше в группе проиграть, тем более впереди ещё 3 игры ничего страшного. Спартак играл хорошо. Не много не повезло. Игра есть, результат придёт.
    Ответить
    anatolich72
    1724831847
    Проиграли пойдут дальше вот в чем дебилизм, не только спартака касается. Не кубок, а порнуха какая-то.
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    zigbert
    1724842013
    Любое поражение не радует но по игре Спартак обязан был как минимум сравнять счет. Такие матчи бывают, когда мяч летит куда угодно только не в створ ворот. Не стоит однако посыпать голову пеплом а лучше сделать правильный вывод от этой игры. Новичок Абена оставил приятное впечатление. Пенальти конечно не стопроцентный но когда же наши вратари возьмутся за ум. Ни одного отраженного пенальти за несколько лет.
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