⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в Москве проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)

В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил «Динамо» Мх со счетом 0:1.

Единственный гол махачкалинцы забили на 14-й минуте – Гамид Агаларов реализовал пенальти.

В группе A у «Динамо» Мх и «Спартака» стало по 6 очков после трех матчей.

Московский клуб прервал серии из 6 подряд игр без пропущенных мячей и 7 подряд встреч без поражений.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 3-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Махачкала) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Агаларов, 14 (с пенальти).

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