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    • «Локомотив» – «Химки»: прогноз на матч Кубка России, 28 августа

    «Локомотив» – «Химки»: прогноз на матч Кубка России, 28 августа

    В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Локомотив» и «Химки». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова лидирует в кубковой группе B, набрав 6 очков. «Локомотив» добыл 2 победы, разница мячей – 4:2.

    Последние результаты «Локомотива»:

    • 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;

    • 18.08.24 ЦСКА – «Локомотив» – 0:1 РПЛ;

    • 13.08.24 «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3 Кубок России.

    «Химки»

    «Химки» набрали 3 очка в 2 играх и занимают 3-е место в группе B. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

    Предыдущие результаты «Химок»:

    • 24.08.24 «Ахмат» – «Химки» – 3:3 РПЛ;
    • 18.08.24 «Химки» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
    • 13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России.

    Очные встречи

    • 30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1 РПЛ;
    • 18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0 Кубок России;
    • 28.09.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:5 Кубок России;
    • 20.08.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:3 РПЛ;
    • 06.03.22 «Локомотив» – «Химки» – 3:2 РПЛ.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Химки»

    «Локомотив» демонстрирует хороший футбол, в матчах против «Химок» выглядит убедительно. Полагаем, что хозяева добудут спокойную победу. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.08.2024 10:32
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