В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Локомотив» и «Химки». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова лидирует в кубковой группе B, набрав 6 очков. «Локомотив» добыл 2 победы, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Локомотива»:

«Химки» набрали 3 очка в 2 играх и занимают 3-е место в группе B. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

Предыдущие результаты «Химок»:

Очные встречи

30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1 РПЛ;

18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0 Кубок России;

28.09.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:5 Кубок России;

20.08.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:3 РПЛ;

06.03.22 «Локомотив» – «Химки» – 3:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Химки»

«Локомотив» демонстрирует хороший футбол, в матчах против «Химок» выглядит убедительно. Полагаем, что хозяева добудут спокойную победу. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.