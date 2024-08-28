В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Локомотив» и «Химки». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова лидирует в кубковой группе B, набрав 6 очков. «Локомотив» добыл 2 победы, разница мячей – 4:2.
Последние результаты «Локомотива»:
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25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;
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18.08.24 ЦСКА – «Локомотив» – 0:1 РПЛ;
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13.08.24 «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3 Кубок России.
«Химки»
«Химки» набрали 3 очка в 2 играх и занимают 3-е место в группе B. Подопечные Франка Артиги добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.
Предыдущие результаты «Химок»:
- 24.08.24 «Ахмат» – «Химки» – 3:3 РПЛ;
- 18.08.24 «Химки» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
- 13.08.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1 Кубок России.
Очные встречи
- 30.04.23 «Локомотив» – «Химки» – 5:1 РПЛ;
- 18.10.22 «Локомотив» – «Химки» – 1:0 Кубок России;
- 28.09.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:5 Кубок России;
- 20.08.22 «Химки» – «Локомотив» – 0:3 РПЛ;
- 06.03.22 «Локомотив» – «Химки» – 3:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Химки»
«Локомотив» демонстрирует хороший футбол, в матчах против «Химок» выглядит убедительно. Полагаем, что хозяева добудут спокойную победу. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.