Галактионов прокомментировал 4:0 «Локомотива» против «Химок»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кубковом матче против «Химок» (4:0).

– Как удалось настроить команду на матч?

– На сегодня уровень мотивации и готовности не подразумевает настроя. Ребята много тренируются, мы постоянно проговариваем, что команда – это не 11 человек, а 23.

Важно, что команда не дает себе слабину. Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат.

– Будут ли еще молодые игроки вливаться в состав?

– У меня самая молодая команда. Посмотрим. Приглашаем игроков на тренировки, следим за их прогрессом. Была возможность нашим основным игрокам дать неделю паузы, а молодые проявляют себя в этой конкуренции.

– Для вас это новый вызов? Сейчас будет самый опасный отрезок, где может сыграть психология?

– Видите же, какая плотная таблица. Вызов? Мы говорили, что есть группа игроков, которую важно сделать сбалансированной. Потихоньку двигаемся к этому. Ребята получают удовольствие от игры. Каждый матч – это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки.