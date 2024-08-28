Артига отреагировал на 0:4 «Химок» от «Локомотива»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о кубковом матче против «Локомотива» (0:4).

– Хочу поздравить «Локомотив» не только с этой победой, но и с началом сезона в целом. Эта команда занимает первое место в РПЛ, в ней не очень много иностранцев, зато достаточно молодых футболистов, показывающих великолепный футбол.

Конечно, я разочарован результатом, но матч показал разницу в уровнях между соперниками. Мы с первых минут проигрывали стандарты, да и остальные аспекты матча показали, насколько хорош «Локомотив».

– Какую пользу можно извлечь из этого поражения?

– Любой матч дает пищу для размышлений, не только победный. Мы – команда, которая очень много работает. Мы хотим продолжать совершенствоваться, чтобы в какой-то момент заиграть, как «Локомотив».

У нас идет перестройка, из-за чего мы не досчитались в РПЛ четырех-шести очков, которые вполне могли набрать. Что ж, надо детально разобрать это поражение, а потом забыть его. Уже в субботу принимаем ЦСКА, и эта игра для нас, словно финал.