Аверченко высказался о новом тренере «Ордабасы»

Экс-игрок сборной Казахстана Евгений Аверченко прокомментировал назначение Кирилла Кекера на пост главного тренера «Ордабасы».

«Я не знаю, как работает сам Кекер. Но мне кажется, что после «Кайрата», в «Ордабасы» все будет совсем по-другому. Если в алматинской команде больше работают с молодежью, то в «Ордабасы» очень много возрастных футболистов, уже состоявшихся игроков. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что сам специалист уже к этому готов, раз принял предложение возглавить шымкентцев», – сказал Аверченко.