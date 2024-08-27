Аверченко высказался о новом тренере «Ордабасы»

Экс-игрок сборной Казахстана Евгений Аверченко прокомментировал назначение Кирилла Кекера на пост главного тренера «Ордабасы».
«Я не знаю, как работает сам Кекер. Но мне кажется, что после «Кайрата», в «Ордабасы» все будет совсем по-другому. Если в алматинской команде больше работают с молодежью, то в «Ордабасы» очень много возрастных футболистов, уже состоявшихся игроков. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что сам специалист уже к этому готов, раз принял предложение возглавить шымкентцев», – сказал Аверченко.
- Контракт Кекера с «Ордабасы» рассчитан до конца текущего сезона.
- В сезоне-2023 казахстанский специалист возглавлял «Кайрат», под его руководством клуб провел 76 матчей.
Источник: sports.kz