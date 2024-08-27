Тикнизян прокомментировал слова Галактионова о хищнике и запахе мяса

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как команда встретила главного тренера Михаила Галактионова на тренировке после победы в матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) и выхода в лидеры.

– На пресс-конференции Галактионов сказал: «Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед». Как вы его встретили на тренировке?

– Как и всегда – очень положительно. На самом деле это говорит о том, какое у нас состояние внутри команды, чего мы все хотим. Опять же, мы скромно, где-то в уголке сидим и поедаем стейк. И дай бог, чтобы мы съели его полностью.