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  • КДК рассмотрит поведение Эраковича после удаления в игре со «Спартаком»

КДК рассмотрит поведение Эраковича после удаления в игре со «Спартаком»

26 августа 2024, 13:33
23

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие нарушения регламента в игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) будут рассмотрены на заседании комитета.

«Тренер «Зенита» Тимощук выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Разберем неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича, он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.

Систематический выход за пределы технической зоны Станковича, это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», – сказал Григорьянц.

  • Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку на 62‑й минуте и был удален с поля.
  • Когда защитник покидал поле, главный тренер красно-белых Деян Станкович поцеловал его в голову.
  • После 6 тура «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 14 очков. У «Спартака» 11 очков, команда занимает 5-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эракович Страхиня Станкович Деян Григорьянц Артур
Комментарии (23)
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Цугундeр
1724668923
Армяне прибежали...))
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ilich55
1724669146
Похоже, что в КДК РФС с баблом совсем плохо. Перечень нарушений растёт в геометрической прогрессии. "Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то КДК в башка попадет. Совсем без денег будешь!"............
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Arvlad
1724669232
Забыли разобрать, сколько раз ещё при этом ЗЛО пёрнул...
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Spartak_forv@
1724669752
Скоро будут рассматривать глубокий вздох после удаления
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MazaiNN
1724669816
Навыдумывают разных карательных органов и превращают стадион в учреждение особого режима.
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ivany4
1724671437
КДК, опубликуйте перечень всех нарушений и стоимость этих нарушений!!! Почему не пишут в послематчевых протоколах опоздания команд в мин и сек?? Почему не оштрафован стадион, за выход тренеров на поле, до покидания его судьями? Почему, после окончания матча, судьи не выстраиваются в центральном круге и бригадой не покидают поле?? И т.д. и т.п. Может быть в академии что-нибудь поправить? Подъехать на танке, поставить их к стенке, и спросить - а почему собственно?? Прихлебывая суп из котелка.))(С)
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NewLife
1724673917
Обязать сдавать перед игрой мочу на допинг, кровь на вич и IQ тест на дебилизм.
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Krics
1724678479
КДК-пиявка на теле РФС, абсолютно ненужный орган,созданный для синекуров,ихмо.
Ответить
klimovich
1724679573
Надо ж деньги отрабатывать...
Ответить
Шустик
1724682311
Значит рыла вышли позже Зенита, и им это опять сойдет с рук? А что еще за поцелую мужика? Ох уж эти тарасовские проказники!!!
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