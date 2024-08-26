КДК рассмотрит поведение Эраковича после удаления в игре со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие нарушения регламента в игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) будут рассмотрены на заседании комитета.

«Тренер «Зенита» Тимощук выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Разберем неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича, он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.

Систематический выход за пределы технической зоны Станковича, это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», – сказал Григорьянц.