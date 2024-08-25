Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ.
– Разберем, в чем основные причины. Понятно, что если два гола – такие как первый и третий – дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать.
– Третий пропущенный гол – явно наигранная комбинация «Локомотива», они были готовы к ней, получается?
– А что готовиться к этому? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, и всe.
– Есть вопросы по работе арбитров, в частности с эпизодом Осипенко и Ньямси?
– Судья сказал Осипенко, что это он ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы – задайте судье. Зачем я буду про это говорить?
– У Батракова сегодня гол и пас. Можно ли говорить, что недоработали в его случае?
– Если мы даем передачу, Лангович дает ассист Батракову, да, это недоработка.
– Было чувство, что можете отыграться по ходу последних 15–20 минут?
– С 70‑й минуте было три момента у Сутормина, Осипенко, Кучаева. Конечно, было ощущение, что можно отыграться.
– Понравилось что‑то конкретное в матче, если абстрагироваться от результата?
– Не могу абстрагироваться от результата, когда с такими голами (проиграли). Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает всe.
– Может, дубль Роналдо?
– Забил и забил, и что?
- «Ростов» идет в РПЛ 8-м.
- Следующий соперник команды – «Оренбург».
- «Локомотив» лидирует.
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