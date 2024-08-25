Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Локомотива» (2:3) в 6-м туре РПЛ.

– Разберем, в чем основные причины. Понятно, что если два гола – такие как первый и третий – дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать.

– Третий пропущенный гол – явно наигранная комбинация «Локомотива», они были готовы к ней, получается?

– А что готовиться к этому? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, и всe.

– Есть вопросы по работе арбитров, в частности с эпизодом Осипенко и Ньямси?

– Судья сказал Осипенко, что это он ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы – задайте судье. Зачем я буду про это говорить?

– У Батракова сегодня гол и пас. Можно ли говорить, что недоработали в его случае?

– Если мы даем передачу, Лангович дает ассист Батракову, да, это недоработка.

– Было чувство, что можете отыграться по ходу последних 15–20 минут?

– С 70‑й минуте было три момента у Сутормина, Осипенко, Кучаева. Конечно, было ощущение, что можно отыграться.

– Понравилось что‑то конкретное в матче, если абстрагироваться от результата?

– Не могу абстрагироваться от результата, когда с такими голами (проиграли). Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает всe.

– Может, дубль Роналдо?

– Забил и забил, и что?

«Ростов» идет в РПЛ 8-м.

Следующий соперник команды – «Оренбург».

«Локомотив» лидирует.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!