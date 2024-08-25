Обляков высказался о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков ответил на вопросы о соперниках национальной команды по ближайшим товарищеским матчам.

– Что вы думаете о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми сборная России сыграет в сентябре?

– Ничего не могу сказать про их уровень.

– Это лучше, чем ничего?

– Наверное, да.