Обляков высказался о матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков ответил на вопросы о соперниках национальной команды по ближайшим товарищеским матчам.
– Что вы думаете о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми сборная России сыграет в сентябре?
– Ничего не могу сказать про их уровень.
– Это лучше, чем ничего?
– Наверное, да.
- Сборная России сыграет в Ханое с Вьетнамом 5 сентября и с Таиландом 7 сентября.
- Таиланд занимает 101‑ю строчку в рейтинге ФИФА, Вьетнам – 115-ю.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»