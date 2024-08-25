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«Зенит» больше не будет отпускать игроков в это трансферное окно

25 августа 2024, 15:05
14

Руководство «Зенита» не планирует продавать своих футболистов до закрытия трансферного окна. По данным Metaratings.ru, клуб завершил трансферную кампанию «на выход» и уже отпустил всех игроков, кого планировал.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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Админ ресурс
1724589623
Всех воспитанников разогнали, академия простаивает. Щас еще пару угольков возьмут и точно победят))
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Скай
1724592014
бЗдиНит игроков превратили в неликвид, на целую команду хватит, ха ха. Надо срочно исчо прикупить, особливо темненьких, ха ха, бЗДИнит отстой.
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Desma
1724599515
Зениту нужен техничный плеймейкер. Вендел, Клаудиньо, Глушенков на эту роль не годятся.........
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антон-михайловский-google
1724610394
зенит-позор России
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