«Зенит» больше не будет отпускать игроков в это трансферное окно

Руководство «Зенита» не планирует продавать своих футболистов до закрытия трансферного окна. По данным Metaratings.ru, клуб завершил трансферную кампанию «на выход» и уже отпустил всех игроков, кого планировал.
- Летом «Зенит» покинули 11 игроков: вратарь Александр Васютин перешeл в «Акрон» как свободный агент, защитник Данил Круговой по истечении контракта с петербуржцами перешeл в ЦСКА, его коллега по амплуа Марио Фернандес пока не определился с новым клубом.
- На правах аренды клуб покинули вратари Даниил Одоевский («Ростов») и Никита Гойло («Динамо» Мх), защитники Арсен Адамов («Ахмат») и Ваня Дркушич («Црвена Звезда»), полузащитники Алексей Сутормин («Ростов») и Зелимхан Бакаев («Химки»), нападающий Вильсон Изидор («Сандерленд»). Также в «Оренбург» перешeл полузащитник Александр Коваленко.
Источник: Metaratings.ru