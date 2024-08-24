Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» против «Спартака». Игра состоится 24 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Волков, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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