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  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 24 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 24 августа

24 августа 2024, 16:19
44

Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» против «Спартака». Игра состоится 24 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Волков, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (44)
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Вежливый такой
1724505966
Вендел? Почитатели хряков приуныли. Победы Зениту.
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...уефан
1724506525
...где эта курва-Сэмэновна? Иди сюда, за Вендельмана побазарим!)...
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oyabun
1724506605
Лживый плач питерских что сразу 3 ведущих игрока не смогут играть из за травм подтвердился. Кроме Глушенкова, все в строю.
Ответить
PAREVG.
1724506677
Вендел аж в старте,. а то говорили что пропустит месяц... Недоломали матыхая, сильнее надо было.
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FCSpartakM
1724507224
ну как и предполагалось, что ничего серьезного с венделом не было, просто всем пыль в глаза насыпали, чтобы выставить карасскаля неким костоломом. Коленья быстро не лечатся, а там просто ушиб был. Я думаю, он уже к Химкам был готов
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alefreddy
1724507325
кручу верчу запутать хочу и все в строю кроме Максима
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neim
1724507558
Ну вот, как я и говорил, что симулянт Вендел, к матчу со Спартаком, будет как огурчик. Так и случилось ! А ведь ныли, что Карраскаля надо удалять, а там и не за что было. Болельщики подстать плаксе-тренеру Сырожи.
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sanches85
1724509331
Ну что? Вперёд красно-белые братья!!!
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neim
1724509652
Сегодня вся страна болеет за Спартак ! ))) Я, конечно, болеть за Спартак не буду, но удачи ему в сегодняшнем матче всё же пожелаю ! Зенит конечно силён, но не всесилен. По этому Спартаку по силам дать бой гы-гы мону ))). Химки ведь это подтвердили и смогли сделать !
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Diminio
1724509837
С каких пор ***** стали львами?)))
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