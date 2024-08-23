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  • «Ростов» наказан из-за скандального поведения директора «Оренбурга»

«Ростов» наказан из-за скандального поведения директора «Оренбурга»

23 августа 2024, 16:13
5

«Ростов» оштрафован КДК РФС за необеспечение безопасности на матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между «Ростовом» и Оренбургом». По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Но было необеспечение безопасности в части, что было физическое воздействие на судью. Как раз со стороны Андреева.

Рассмотрели видеоматериалы, выступали все судьи, был и резервный Иван Сиденков, которому Андреев сжал руку.

Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. И предупредить, что при очередном подобном нарушении будут более серьезные санкции. Семь–восемь минут судьи не моги уйти с поля, потому что Андреев их ждал, и только после того, как пришли охранники, они смогли пройти в судейскую. Андреев участия в заседании сегодня не принимал», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Андреев ранее был игроком «Оренбурга».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов
Комментарии (5)
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zarsm
1724421304
Конченые
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VVM1964
1724423150
Материл судей Андреев, а наказали Ростов - О КАК !!! "Не ту страну назвали Гондурасом" (с) ! )
Ответить
ySS
1724435591
Ахахаха! Браво григорянц!)
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Mikey-Show-google
1724474376
Слов нет одни эмоции. Сезон посвящаю болению за выход Оренбурга в передив
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Sany-116
1724483188
Это какой-то дебилизм сосед обгадился а убирать должен ты. Шизофрения.
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