«Ростов» наказан из-за скандального поведения директора «Оренбурга»

«Ростов» оштрафован КДК РФС за необеспечение безопасности на матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).
- Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.
- Также он физически воздействовал на арбитра.
«Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между «Ростовом» и Оренбургом». По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Но было необеспечение безопасности в части, что было физическое воздействие на судью. Как раз со стороны Андреева.
Рассмотрели видеоматериалы, выступали все судьи, был и резервный Иван Сиденков, которому Андреев сжал руку.
Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. И предупредить, что при очередном подобном нарушении будут более серьезные санкции. Семь–восемь минут судьи не моги уйти с поля, потому что Андреев их ждал, и только после того, как пришли охранники, они смогли пройти в судейскую. Андреев участия в заседании сегодня не принимал», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- Андреев ранее был игроком «Оренбурга».