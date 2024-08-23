«Ростов» наказан из-за скандального поведения директора «Оренбурга»

«Ростов» оштрафован КДК РФС за необеспечение безопасности на матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

«Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между «Ростовом» и Оренбургом». По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Но было необеспечение безопасности в части, что было физическое воздействие на судью. Как раз со стороны Андреева.

Рассмотрели видеоматериалы, выступали все судьи, был и резервный Иван Сиденков, которому Андреев сжал руку.

Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. И предупредить, что при очередном подобном нарушении будут более серьезные санкции. Семь–восемь минут судьи не моги уйти с поля, потому что Андреев их ждал, и только после того, как пришли охранники, они смогли пройти в судейскую. Андреев участия в заседании сегодня не принимал», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.