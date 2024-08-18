Директор «Оренбурга» физически воздействовал на арбитра матча с «Ростовом» и мешал судьям уходить с поля

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев агрессивно себя вел по ходу матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Запись об этом сделана в протоколе игры.

«На 42 мин. матча спортивный директор вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады.

После окончания матча Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство.

Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев не покидал зоны входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении», – написано в протоколе.

После игры Андреев матерился в адрес судей.

Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.

«Оренбург» вел в 2 мяча.

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