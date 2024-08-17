Директор «Оренбурга» дал матерное интервью после поражения от «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не сдерживал эмоций после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Оренбург» вел 2:0.

Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.

«Что произошло? Ничe, ***! Ну невозможно, ***, 99%, ***, единоборств спорных судить в одну сторону.

Это победа [не «Ростова»], это победа бригады Безбородова и тех, кто сидел на VARе, на ***ре – где они там сидели, ***? На ***ре они сидели!» – сказал Андреев на видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».

«Оренбург» идет в РПЛ 9-м.

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