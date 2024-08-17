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  • Директор «Оренбурга» дал матерное интервью после поражения от «Ростова»

Директор «Оренбурга» дал матерное интервью после поражения от «Ростова»

17 августа 2024, 22:55
8

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не сдерживал эмоций после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Что произошло? Ничe, ***! Ну невозможно, ***, 99%, ***, единоборств спорных судить в одну сторону.

Это победа [не «Ростова»], это победа бригады Безбородова и тех, кто сидел на VARе, на ***ре – где они там сидели, ***? На ***ре они сидели!» – сказал Андреев на видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».

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Комментарии (8)
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zarsm
1723924821
Клоун
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alefreddy
1723924906
опять скандал
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Чехов на Садовой
1723927267
Нет, это не клоун. Это убогий таракан. Кто кому сколько раз в %бало засунули, не ростовчанам ли , ваши футболёры, а по костылям? Посмотри и спрячь своё недомнение в дупу. Прос№али игру - умри достойно, не будь штопаным ган+доном.
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БАЗАРА НЕТ
1723929345
Митька ты не прав
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vladik12
1723929385
Функционер, официальное лицо не может себя так вести. Это же не в баре за пивом, епт, а на публике, перед камерами. Позорище.
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subbotaspartak
1723949393
А я ставил на Ростов... без комментариев...
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Pourquoi pas
1723962847
Ещё скажи - поле не такое...
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