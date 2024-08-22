Роналду получил золотую кнопку ютуба и претендует на бриллиантовую

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором показывает своим детям золотую кнопку YouTube. Награда выдается видеохостингом по достижении каналом отметки в 1 миллион подписчиков.
Сейчас на канал португальца подписаны 22 миллиона пользователей. Бриллиантовая кнопка предусмотрена для авторов с аудиторией более 10 миллионов подписчиков.
- Форвард объявил о запуске своего канала 21 августа. За первые 90 минут на Роналду подписались более 1 миллиона человек – это рекорд YouTube.
- В этом сезоне 39-летний португалец провел за «Аль-Наср» 2 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: «Бомбардир»