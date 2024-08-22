Роналду получил золотую кнопку ютуба и претендует на бриллиантовую

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором показывает своим детям золотую кнопку YouTube. Награда выдается видеохостингом по достижении каналом отметки в 1 миллион подписчиков.

Сейчас на канал португальца подписаны 22 миллиона пользователей. Бриллиантовая кнопка предусмотрена для авторов с аудиторией более 10 миллионов подписчиков.