Джорджина обратилась к Роналду в связи с запуском ютуб-канала

Джорджина Родригес высказалась о решении Криштиану Роналду создать собственный канал на ютубе.
«Думаю, это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь.
Учитывая самоотдачу и магнетизм, которым ты привлекаешь людей, тот интерес, который ты вызываешь у своих фанатов и у всего мира, успех обеспечен.
У меня нет сомнений», – обратилась Джорджина к Криштиану в одном из видео.
- На ютуб-канал Роналду уже подписались более 7 миллионов человек.
- Первый миллион португалец набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга.
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Источник: «Бомбардир»