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  • Джорджина обратилась к Роналду в связи с запуском ютуб-канала

Джорджина обратилась к Роналду в связи с запуском ютуб-канала

21 августа 2024, 23:51

Джорджина Родригес высказалась о решении Криштиану Роналду создать собственный канал на ютубе.

«Думаю, это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь.

Учитывая самоотдачу и магнетизм, которым ты привлекаешь людей, тот интерес, который ты вызываешь у своих фанатов и у всего мира, успех обеспечен.

У меня нет сомнений», – обратилась Джорджина к Криштиану в одном из видео.

  • На ютуб-канал Роналду уже подписались более 7 миллионов человек.
  • Первый миллион португалец набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
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