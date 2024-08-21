Джорджина обратилась к Роналду в связи с запуском ютуб-канала

Джорджина Родригес высказалась о решении Криштиану Роналду создать собственный канал на ютубе.

«Думаю, это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь.

Учитывая самоотдачу и магнетизм, которым ты привлекаешь людей, тот интерес, который ты вызываешь у своих фанатов и у всего мира, успех обеспечен.

У меня нет сомнений», – обратилась Джорджина к Криштиану в одном из видео.

На ютуб-канал Роналду уже подписались более 7 миллионов человек.

Первый миллион португалец набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга.

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